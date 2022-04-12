نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر قوامه الناعم.. كعك العيد بطريقة أفضل من المحلات حضريه في البيت بطعم الجاهز في المقال التالي

قبل العيد نقدم لكم طريقة كعك العيد الناعم والدايب، فالكعك من الأكلات التي نحبها جميعًا بلا استثناء وخاصة وإن كان ذائبًا تمامًا بمجرد أخذ قطمة منه، ولكن ليس كل السيدات تنجح في تحضيره بمذاق مميز وطعم رائع ويقمن بشرائه جاهز من المحلات والمخابز ولكن هذا مكلف جدًا فالكعك يتم بيعه بأسعار عالية وخاصة في المناسبات، ولذلك جئنا لكم بطريقة تحضيره في المنزل بنفس مكونات الجاهز وطعمه ولكنه أكثر ضمانًا وجودة من الكعك الجاهز. طريقة كعك العيد الناعم بطريقة نجلاء الشرشابي المكونات:- كيلو دقيق منخول.

ثلاثة أكواب من السمنة.

رشة ملح.

حليب دافئ في كوب كبير.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

خميرة فورية.

ماء فاتر.

رائحة كحك.

كوب سكر بودرة.

عين جمل.

ملبن. طريقة التحضير:- أحضري وعاء بلاستيكي كبير وعميق وضعي بداخله الدقيق والسكر والخميرة عدا السمنة قومي بتذويبها في النار.

بعد ذلك أضيفي السمنة المذابة إلى الخليط حتى يصبح متماسكًا تمامًا ثم قومي بإضافة الماء والحليب وقلبي مرة أخرى.

اعجني الخليط بيديك حتى تصبح العجينة لينة ثم ابدئي في تقطيعها وتشكيلها على شكل دوائر صغيرة سواء بالسكينة أو بالقطاعة.

قومي بحشو كل دائرة من العجينة بالملبن وبعين الجمل وأغلقيها جيدًا من جميع الجوانب وقومي بنقشها بالمناقيش .

رصي الكعك في الصينية المرشوشة بالدقيق ثم قومي بوضعها داخل الصينية واتركيها قليلًا حتى تختمر قليلًا.

بعد ذلك قومي بوضعها داخل الفرن المسخن مسبقًا واتركيه حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي لامع.

ثم بعد أن تنضج قومي برّش السكر البودرة عليها لتزيينها. طريقة عمل الكحك الناعم للشيف حسن المكونات:- كوبان ونصف سنة بلدي.

كيلو دقيق.

خميرة .

لبن دافئ.

سكر.

ثلاث ملاعق سمسم.

رشة ملح.

كوب سكر بودرة.

فانيلا.

ريحة كعك. خطوات التحضير:- أضيفي السمنة البلدي إلى السكر واخلطيهم جيدًا حتى يصبح قوام الخليط كريمي قليلًا ثم قومي بتسييح الزبدة في النار حتى تسخن تمامًا.

سخني اللبن قليلًا وأضيفي ملعقة السكر وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي ملعقة الخميرة إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى تبدئي في عجن العجينة.

بواسطة العجانة الكهربائية قومي بإضافة السمسم والبيكنج باودر والفانيلا ورائحة العك والملح للعجين واعجنيهم جيدًا أو يمكنك العجن بواسطة يديك.

قومي بحشوهم كما في الطريقة السابقة ورصهم في صينية وضعيهم في الفرن حتى ينضجوا وأخرجيهم وابدئي في تقديمهم بألف هناء. عمر شويل - جدة سر قوامه الناعم.. كعك العيد بطريقة أفضل من المحلات حضريه في البيت بطعم الجاهز - ثقفني

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