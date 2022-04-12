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تعرفي على خلطة القرنفل لتطويل الشعر، حيث يمكنك إضافة القرنفل إلى الشامبو الذي تقومين باستخدامه وتركها لعدة أيام حتى تمتزج تركيبة القرنفل مع الشامبو، وتعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي قامت بتجربتها الكثير من الفتيات وجاءت بنتائج مبهرة وفي وقت قياسي، وهذه الوصفة أفضل من الزيوت الصناعية الغير معروفة المصدر والتي تقومين بشراءها بأسعار عالية على أمل أن يطول شعرك ولكن وصفتنا هذه مجربة ومضمونة 100% كما أنها ليست مكلفة نهائيًا. ضعيها على الشامبو للشعر الخفيف المتساقط المكونات:- عدة حبات من القرنفل المطحون.

شامبو مناسب لشعرك. خطوات التحضير:- اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس وبعد أن يصبح لون الشامبو داكن تمامًا قومي بتركه لعدة دقائق.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ ثم قومي بتدليك فروة رأسك بالشامبو الموضوع به القرنفل لعدة دقائق.

بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا حتى تتخلصي من الشامبو ويمكنك تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. وصفة القرنفل وماء الورد لتطويل الشعر قومي بخلط كوب صغير من زيت الخروع مع كمية وفيرة من ماء الورد وزيت البرافين وزيت الزيتون وقلبي المكونات جيدًا.

بعد ذلك أضيفي كوب صغير من القرنفل المطحون إلى المزيج وضعي الخليط على النار لمدة خمس دقائق حتى يسخن المزيج ويذوب.

ثم قومي بتركه يبرد وبعد ذلك ابدئي في تطبيقه على شعرك المبلل من أول فروة الرأس حتى الأطراف واتركيه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

بالشامبو والماء الدافئ قومي بغسل شعرك جيدًا وتأكدي من عدم وجود أي بقايا من الخليط على شعرك وقومي بتكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة القرنفل والحناء لصبغ الشعر قومي بإضافة كوب صغير من القرنفل المطحون إلى الحناء وقلبيهم جيدًا وأضيفي إليهم عدة قطرات من ماء الورد.

اغسلي شعرك ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك من أول جذوره حتى أطرافه ثم صففي شعرك وارفعيه على شكل كعكة.

غطي رأسك بغطاء بلاستيكي أو نايلون واتركي الوصفة عليه لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل ثم قومي بغسل شعرك جيدًا. عمر شويل - جدة طولي شعرك للركب.. ضعيها على الشامبو للشعر الخفيف المتساقط لانبات وتطويل وتكثيف في ايام فقط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طولي شعرك للركب.. ضعيها على الشامبو للشعر الخفيف المتساقط لانبات وتطويل وتكثيف في ايام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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