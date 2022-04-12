نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط وضيفي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جنااان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاطس من الخضروات التي لها أهمية كبيرة للجسم فبجانب أنه الجميع يحبها وتكلفتها غير مرتفعة وبالتالي يمكن الحصول عليها بسهولة إلا أنه مصدر ممتاز للطاقة للجسم حيث أنه بها نسبة من النشويات ونسبة من الألياف التي تغذي الجسم وتحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامنيات التي تعمل على حماية الجسم من مجموعة من الأمراض الخطيرة, ويمكن تحضير البطاطس بطرق مختلفة ولكن البطاطس من الخميرة من وصفات البطاطس الجديدة التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير ولذلك سنوضح في المقال كيفية إعدادها بخطوات صحيحة في البيت.

طريقة عمل البطاطس في الخلاط

ماهي المكونات التي تحتاجها وصفة البطاطس بالخميرة

حبتان بطاطس.

معلقتين دقيق.

معلقتين نشا.

معلقة خميرة فورية.

معلقة ملح.

معلقة فلفل.

معلقتين زيت.

معلقة بصل بودر.

معلقة بودرة ثوم

معلقة بابريكا.

ماهي خطوات تجهيز وصفة البطاطس بالخميرة اللذيذة في البيت مثل المطاعم

وصفة البطاطس مع الخميرة من الوصفات التي دائما ما نجدها في المطاعم ولا يعرف الكثير كيف يتم تجهيزها, وهي من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في البيت بالخطوات التالية:-

نقشر البطاطس ونقطعها قطع صغيرة ونضعها في الخلاط ونضع عليها كمية صغيرة ماء ثم نقوم بخلطها حتى يصبح القوام ناعم.

نضع البطاطس في إناء ونضيف عليها الخميرة والدقيق والنشا ونقلبهم حتى يمتزجا.

نضيف عليها الملح والفلفل وكل من البصل والثوم البودر ونقلب ونضيف البابريكا ونقلب.

نغطي البطاطس ونتركها نصف ساعة في مكان دافئ تتخمر وبعد ذلك نبدأ في طهيها.

نضع معلقتين الزيت في طاسة على النار ويفضل أن تكون تيفال حتى لا يلتصق بها البطاطس.

نضع كمية من البطاطس ونقوم بفردها على هيئة قرص دائري ونقلبها على كل من الجهتين وبعد ذلك نخرجها من الطاسة ونقدمها مع البقدونس المفروم.

كيفية إعداد البطاطس بالجبن في الفرن في البيت

البطاطس مع الجبن من أسهل الطرق التي يمكن إعداد البطاطس بها في البيت ويتم تحضيرها عن طريق تنظيف حبة بطاطس ونضعها في قطعة من ورق الألومنيوم ونضع عليها كمية من زيت الزيتون وكمية من الملح ونضعها في الفرن حتى تنضج وبعد ذلك نفتح البطاطس ونضع بها كمية من الجبن الموتزريلا ونضعها في الفرن خمس دقائق ونقدمها.