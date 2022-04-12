هقولك علي السر.. مكون في مطبخك ضعيه علي اللحمه لتسويتها بسرعة البرق مش هتاخد منك وقت

انتشرت في الفترة الأخيرة طريقة السكر لتسوية اللحوم بسرعة، حيث أنه من المعروف أن السكريات تساهم بشكل كبير في تكسير الروابط القوية بين جزيئات الأطعمة، واللحوم أو الكوارع من أكثر الأطعمة التي تحتوي على روابط قوية جدًا بين جزيئاتها وتحتاج إلى وقت طويل لتفكيكها وتسويتها ولكن قد لا يسعفك الوقت في بعض الأحيان لانتظار اللحوم حتى تنضج وقد تقومين باستخدام حلة الضغط لتسويتها ولكن طريقتنا اليوم ستغنيك عن كل ذلك فقط تابعي معنا ما يلي.

مكون في مطبخك ضعيه علي اللحمه لتسويتها بسرعة البرق

يمكنكم تسوية اللحوم بسهولة بدون حلة ضغط وبمكونات بسيطة عبر اتباع الخطوات التالية:-

قومي أولًا بوضع قدر معدني كبير على النار به كمية وفيرة من الماء واتركيه لمدة سبع دقائق حتى يغلي الماء.

بمجرد أن يغلي الماء قومي بتقطيع اللحمة إلى قطع متوسطة الحجم وقومي بوضعها داخل الماء بالتدريج واتركيها تغلي مع الماء.

بعد أن يتحول لون اللحمة إلى اللون البني قومي بإضافة البصل وورق الغار والطماطم إلى اللحمة في الماء وقلبي المكونات حتى تتجانس.

ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من السكر إلى اللحمة حتى تزيد من سرعة تسويتها وبعد أن تنضج تمامًا قومي بإضافة ملعقة الملح في نهاية التسوية لأن الملح يبطئ من التسوية بعض الشيء.

لا تقومي بوضع الكثير من السكر إلى اللحمة حتى لا تؤثر في طعمها ويمكنك استبدال السكر بالزنجبيل فهو من المكونات التي تساهم في تسريع عملية التسوية.

طريقة تنظيف اللحوم من الزفارة

من الضروري تنظيف اللحمة من الزفارة والبكتيريا قبل تسويتها وهذه من أهم الخطوات لتحضير اللحمة ويمكنك تنظيفها باتباع الخطوات التالية:-