نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشربه صباحا لتنظيف القولون في أيام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتخف بطنك بشكل سريع في المقال التالي
نجد أن مرض القولون من الأمراض الصعبة للغاية لأنها تؤدي إلى كثير من المتاعب إلى صاحبها فيؤدي إلى عسر الهضم وتراكم البراز في المستقيم مما يسبب له كثرة الألم ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالبواسير نتيجة الإمساك الدائم وعدم إراحة المعدة وعملها بشكل جيد وقام إصحاب هذا المرض بالبحث عن مشروب صحي عند تناوله صباحا يحسن من صحة القولون ويساعد على نزول الأحجار المتراكمة في المعدة وهذا المشروب هو الكراوية وذلك لما لها من فعالية كبيرة في علاج القولون وتهدئة الأمعاء وسوف نوضح طريقة عملها وأهم فوائدها من خلال هذا المقال.
طريقة عمل وصفة الكراوية
نجد أن هذه الوصفة مهمة جدا لتنظيف الأمعاء وتخلص الجسم من السموم وأن مكوناتها سهلة للغاية وتوجد في كل مطبخ وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..
المكونات
- كراوية.
- ماء.
- عسل.
- يانسون.
طريقة التحضير
- نضع الماء في وعاء مع الكراوية واليانسون ونتركهم على النار حتى تمام الغليان.
- يوضع المشروب في كوب مع العسل للتحلية.
- يتم تناول هذا المشروب كل صباح يوميا.
فوائد مشروب الكراوية
نجد أن لعشبة الكراوية فوائد عديدة فهي تعمل على تحسين عمل المعدة وتعالج القولون لذلك يجب أن يحرص أصحاب مرض القولون المزمن على تناولها كل صباح وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال هذا النقاط التالية..
- تعالج القولون العصبي وتقوم بتهدئته.
- تعمل على نسف الدهون والتخلص من الوزن الزائد.
- تعالج ألم المعدة والتقلصات الناتجة عن الطمث.
تعالج ألم برد الموجود في المعدة.
- يصلح تناولها الأطفال الرضع لتخفيف ألم المغص.
- تساعد في التخلص من الكوليسترول الزائد في المعدة.
- تعادل بين الكوليسترول الضار والنافع.
- تعمل على صحة القلب وتجديد نشاطه.
- تساعد في توصيل الدم إلى القلب.
- تعمل على تنشيط الدورة الدموية الموجودة في الجسم.
- تقوم بتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق.
- تساهم في إنزال الأحجار المتراكمة في المستقيم بكل سهولة.
- تخلصنا من الدهون الزائدة في الجسم وتعمل على نسف الدهون.
- نستطيع أن نحصل على معدة مسطحها خلال تناولها.
- تحتوي على المعادن والفيتامينات المفيدة جدا للجسم.
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