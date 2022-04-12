اصبغي شعرك قبل العيد.. صبغ الشعر بالكركم الطبيعي بلون ساحر وبدون مواد ضارة بطريقة طبيعية مجربه

إليكم طريقة صبغ الشعر بالكركم حتى تحصلي على شعر أشقر وذهبي لامع، فبعيدًا عن صبغ الشعر فالكركم من أكثر المكونات المفيدة للجسم والصحة والبشرة والشعر، فهو يمكنه أن يدخل في تحضير الملايين من الوصفات التي تساهم في معالجة مشاكل الشعر والبشرة وله فوائد عظيمة للصحة أيضًا، وكانت وصفة صبغ الشغر باستخدام مكون الكركم واحدة من استخدامات الكركم وسنقوم بتوضيحها لكم في سطور المقال اليوم بأكثر من طريقة ومكونات مختلفة.

طريقة صبغ الشعر بالكركم والحناء

هذه الوصفة للحصول على شعر أشقر أو ذهبي لامع وفاتح ويمكنك تحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:-

مكونات الطريقة هي ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون مع كوب كبير من الحناء الطبيعية وكمية وفيرة من شاي البابونج المغلي.

اخلطي المكونين مع بعضهما البعض ثم قومي بتصفية البابونج وأضيفي إليه خليط الحناء والكركم وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

اغسلي شعرك جيدًا ثم قومي بتطبيق الخليط عليه وقومي بتقسيمه إلى حوالي أربعة أجزاء وقومي بوضع الخليط على شعرك بالتساوي.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة ثلاث ساعات تقريبًا وقومي بتغطيته عند الانتظار ثم قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر ثم البارد وستجدي أفضل النتائج

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع والنتائج ستظهر بعد فترة قليلة من الاستخدام.

ما هي فوائد الكركم للشعر؟

تتمثل فوائد الكركم للشعر في كل مما يلي:-