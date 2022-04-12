معجزة الفازلين لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لحد كعب رجلك ومن أول استعمال

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عمر شويل - جدة الفازلين لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ، هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الشعر، فيجب البحث في البداية عن إذا كان أسباب تساقط الشعر وعدم نموة وطولة يرجع إلي أسباب طبية أم يمكن علاج باستخدام المواد الطبيعية المفيدة للشعر والتي تساعد في تطويل الشعر بشكل سريع، فالمواد الطبيعية تمد الشعر بالعناصر الغذائية التي يفتقدها بدل من استخدام كريمات الشعر التي تسبب تساقط الشعر على المدي البعيد من استخدامها.

معجزة الفازلين لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

المكونات

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

زيت اللوز.

زيت الثوم.

زيت الخروع.

زيت الجاجوبا.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

كل ما عليك إحضار الزيوت الطبيعية، قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم، قومي بغسل الشعر وتوزيع خليط الزيوت عليه، عليك

توزيع الخليط من الجذور حتي الأطراف، عليك ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة مع تدليك فروة الرأس، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالشامبو الطبي المناسب لنوعية شعرك.

الفازلين لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لحد كعب رجلك

المكونات

صفار بيضة.

ملعقتان من عسل النحل.

زيت زيتون.

الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء وضعي البيضة ثم أضيفي العسل، عليك تقليب المكونات حتي تمتزج ثم قومي بإضافة زيت الزيتون مع التقليب، ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك وتغطيتة بغطاء الشعر واتركي لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو، ثم قومي بتجفيف الشعر جيداً فيساعد البيض في ترطيب الشعر وتطويلة وتنعيمة، وأيضاً زيت الزيتون له فاعلية كبيرة في تطويل الشعر والترطيب ويجب الاستمرار على هذه الوصفة للاستفادة منها وتطويل شعرك بشكل سريع وتقليل تساقط الشعر.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه

عليك إحضار كمية من الفازلين وتوزيعها من الجذور وحتي الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بغطاء الشعر واتركي لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو الطبي المناسب، فيساعد الفازلين على ترطيب الشعر وتطويلة، فعليك استخدام وصفة الفازلين للحصول على شعر صحي دون حدوث أي أضرار للشعر من استخدامة بدل من استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية.

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