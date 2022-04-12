جهزي نفسك للعيد واعرفي طريقة صبغ الشعر بلون أشقر بـ 4 مكونات فقط في بيتك

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العديد من السيدات والفتيات يرغبن في صبغ الشعر بلون أشقر كنوع من التجديد، ويجب القول بأن هناك العديد من الوصفات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، كما أن هناك بعض الصبغات الصناعية التي يمكن تطبيقها على الشعر، وبذلك يمكن الحصول على اللون الأشقر بالدرجة المطلوبة، إلا أن هناك بعض الصبغات الكيماوية التي يمكن أن تتسبب في أضرار عدة بالشعر.
صبغ الشعر بلون أشقر
هناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن خلطها سويا وصبغ الشعر بواسطتها للحصول على لون أشقر طبيعي، كما أن نسبة تسببها بضرر بالشعر تعد ضئيلة جدا مقارنة بالصبغات الكيماوية التي تباع داخل المحلات أو الصيدليات، خاصة تلك مجهولة الهوية أو الأنواع الرديئة منها، كما يجب الانتباه إلى نوع الشعر بالإضافة إلى طبيعته.
صبغ الشعر بلون أشقر طبيعي
يمكن استعمال المكونات التالية للحصول على شعر أشقر طبيعي، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
المكوّنات:
- ¼ كأس من زيت جوز الهند.
- ½ كأس عصير ليمون.
- عدد 6 حتى 10 أكياس شاي بابونج.
- كاسين من المياه المغلية
طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر في البيت
- بداية يجب علي المياه ثم صبها داخل وعاء مناسب، يتم غمس أكياس الشاي داخلها.
- تترك الأكياس داخل المياه حتى تختمر ويستمر ذلك لمدة عشر دقائق تقريبا.
- يجب تصفية الخليط جيدا ثم إضافة كل من زيت جوز الهند وذلك بعد اذابته أعلى حمام مائي ساخن.
- تقلب المكونات معا ثم يضاف عصير الليمون مع الاستمرار في التقليب الجيد.
- يتم تعبئة المزيج داخل أحد عبوات الرذاذ الفارغة، يتم رش الشعر بواسطتها.
- يجب التنويه على ضرورة وضع منشفة حول الكتفين، وذلك بهدف حماية الملابس من الآثار التي قد تنتج عن الصبغة.
- يتم رش الشعر كاملا ثم يدلك جيدا ويتم تعريضه إلى ضوء الشمس لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ولا تزيد عن ربع ساعة.
- كما يمكن تعريضه حتى تمام الجفاف ثم يغسل، ويجب تكرار هذه الخطوات يوميا أو بمعدل ثلاث مرات كل أسبوع.
- يلاحظ بعد مرور مدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين تغير في لون الشعر.
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