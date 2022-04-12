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الفينو، مع بداية العودة إلى المدارس يعود الأهالي لشراء العيش الفينو من أجل الإفطار الصبحي لأولادهم، وبعد غلاء المعيشة اقترحت بعض السيدات القيام بالعيش الفينو في المنزل لتوفير في ثمنه، ومن الممكن القيام به منزليًا بأسهل طريقة، الفينو الطريقة الأولى المكونات دقيق

سكر

خميرة فورية

زيت طريقة التحضير في ووعاء نقوم بمزج الدقيق مع السكر والمياه والزيت.

تسخين الخليط على نار هادئة

وضع الخليط في العجانة

وضع باقي المكونات في العجان

ترك العجينة للتتخمر

تشكيل العجين بالطول والسمك المطلوبين

ترك للتتخمر مرة أخرى

إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة

وضع الصينية فيه

للتاكد من تمام النضج غرس خلة أسنان بالعيش إذا خرجت نظيفة فقد تم النضج. الطريقة الثانية المكونات مياه دافئة

خميرة فورية

حليب بودر

سكر

ملح

بيكنج بودر

زيت

زبادي

دقيق طريقة تحضير عجينة الفينو

في وعاء نقوم بمزج الدقيق مع السكر والمياه والزيت.

عجن المكونات باليد لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ثم وضع الخليط في العجانة

وضع باقي المكونات في العجان

ترك العجينة للتتخمر لمدة لا تقل عن ساعة

تقسيمها إلى كور صغيرة، ثم فردها بالمفرد المخصص للعجين.

تشكيل العجين بالطول والسمك المطلوبين.

رش القليل من المياه الدافئة على الوجه.

ترك للتتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن ساعتين.

إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة

وضع الصينية في الفرن على الرف الأول

وقت التسوية قد يزيد عن الربع ساعه ولكن يجب مراقبتهم.

التأكد من تمام النضج غرس خلة أسنان بالعيش إذا خرجت نظيفة فقد تم النضج. الفينو بكيلو دقيق المكونات كيلو دقيق

مياه دافئة

خميرة

ملح

زيت

سكر طريقة التحضير في نصف كوب من المياه الدافئة نضع الخميرة والسكر.

جمع المكونات الجافة ووضعها في وعاء وخلطها جيدًا.

وضع المياه بشكل تدريجي على المكونات الجافة.

نستمر بالعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة باليد

وضع باقي المكونات مع بعضها البعض

ترك العجينة لمدة ساعه في مكان دافئ

تشكيل العجينة بالطريقة التي تريديها

رص العجين في صينية ووضعه في الفرن

للحفاظ عليه دافئًا بعد النضج تغطى الصينية بفوطة نظيفة عمر شويل - جدة الفرن مشغول بالكحك اعرفي أسرار عمل الفينو في البيت بأكثر من طريقة زي بتاع الفرن الآلي تمام - ثقفني

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