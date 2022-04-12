طريقة عمل الحلاوة الطحينية بمكونات بسيطة في المنزل وبكوب واحد طحينة أعملي أكبر قالب حلاوة

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في الفترة الأخيرة انتشر العديد من أنواع الحلاوة الطحينية في المصانع ةالمحلات، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بأقل التكاليف ولضمان نظافتها والتأكد من مكوناتها الصحية، وللتأكد من الطعم الشهي والصحي في نفس الوقت، ويخلو من المواد الحافظة الضارة، والجدير بالذكر أن الحلاوة الطحينية تعد من أهم الأطعمة المليئة بالفوائد والفيتامينات، كما أنها مفضلة لدى الجميع، وتتميز بمذاقها المميز والحلو، ولا ينصح بها لمرضى السكر. طريقة عمل الحلاوة الطحينية مكونات الحلاوة الطحينية: كوب من السكر البودرة.

كوب من الحليب البودرة.

كوب طحينية سائلة.

نصف كوب من المكسرات المتنوعة (إختياري). طريقة تحضير الحلاوة الطحينية: خلط السكر والحليب والطحينية في وعاء عميق ومزجهم جيدًا باستخدام الملعقة، لتصبح عجينة متماسكة وذات قوام لين.

تُضاف المكسرات إلى العجينة السابقة وتعجن باستخدام اليد.

يتم تحضير وعاء مناسب لتشكيل الحلاوة الطحينية ووضع النيلون به أو ورق زبدة، وترك أطراف النيلون بالخارج.

تسكب العجينة في الوعاء وتترك في الثلاجة لمدة 3 ساعات. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة مكونات الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة: 2 كوب سكر بودرة.

2 كوب حليب بودرة.

2 كوب طحينية.

معلقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق من الكاكاو المفضل.

مكسرات للتزيين (إختياري). طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة: ضع الحليب والسكر في وعاء مناسب، وامزجهم بشكل جيد.

أضف إليهم الطحينة والفانيليا مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط.

قسم الخليط السابق إلى 3 أقسام متساوية، وضف مقدار الكاكاو إلى القسم الأول وقلبه حتى تحصل على لون بني.

في وعاء مستطيل ضع طبقة من اللون الفاتح ثم طبقة من الحلاة الطحينية البنية، ثم طبقة من اللون الفاتح.

يتم التزيين بالمكسرات حسب الرغبة، والضغط عليها.

ضعها في الثلاجة لمدة ساعتين، وستصبح جاهزة للتقديم. مكونات تارت الحلاوة الطحينية مكونات تحضير التارت: 2مقدار كوب دقيق.

معلقة بيكربونات الصودا.

رشة ملح.

مقدار نصف كوب زبدة.

مقدار نصف كوب سكر أبيض مطحون.

مقدار نصف كوب سكر بني.

1 بيضة.

معلقة فانيليا. مكونات تحضير الحلاوة الطحينية للتارت: نصف كوب سكر أبيض ناعم الحبيبات.

1 كوب حليب بودر.

مقدار نصف معلقة هيل أو حبهان مطحون.

نصف كوب طحينة سائلة.

كوب مكسرات مطحونة للتزيين، وغير ناعمة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحلاوة الطحينية بمكونات بسيطة في المنزل وبكوب واحد طحينة أعملي أكبر قالب حلاوة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحلاوة الطحينية بمكونات بسيطة في المنزل وبكوب واحد طحينة أعملي أكبر قالب حلاوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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