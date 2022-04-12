في البيت طريقة عمل رقائق السمبوسك بمكونات بسيطة وبعجينة رائعة وطريقة الحشو باللحم المفروم

تعتبر رقائق السمبوسك من المعجنات الخفيفة واللذيذة والمقرمشة التي يعشقها الجميع، فهي من أشهر المقبلات التى ترتبط بشكل كبير مع شهر رمضان الكريم والتي لا تخلو منها مائدة الإفطار، كما تمنحك السمبوسك الكثير من الطرق والاختيارات لاعدادها سواء كانت مشوية أو مقلية، إلى جانب تعدد الحشوات التي تعطي الطعم الرائع لها، كل ذلك بالإضافة إلى أنها من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها وتقديمها بخطوات ومكونات بسيطة جداً.

رقائق السمبوسك

من أسهل المقبلات التي لا تحتاج للكثير من المقادير لتجهيزها ولا تحتاج أيضاً لمجهود حيث يمكنك القيام بتجهيزها في المنزل بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل منزل، كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت إذ أنها تحضير في غضون 35 دقيقة.

مكونات رقائق السمبوسك

3 كوب من الطحين. ماء العجين. رشة من الملح. زيت للفرد.

طريقة تحضير رقائق السمبوسك باللحمة

يجب نخل مقدار الطحين في وعاء عميق، ثم يضاف إليه الملح والماء ويتم عجنهم حتي يصبح الخليط متجانس تماماً.

تغطى العجينة وتتركها حتى ترتاح لمدة ساعة، بعدها يتم تقسيم العجينة لكرات حجمها متوسط، ثم يتم عجنها على سطح مضاف إليه القليل من الطحين.

ثم يتم فرد واحدة تلو الأخرى بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة جداً، وهنا يضاف إليها الزيت.

تصبح العجينة الآن جاهزة علي أن يتم تقطيعها و إضافة الحشوة لها، ولذلك عليك بوضع طبقات العجينة هذه فوق بعضها، ثم يتم فردها بواسطة النشابة مرة أخرى.

يجب تقطيع العجين علي هيئة مستطيلات، ثم عليك بإحضار مقلاة غير لاصق وإضافة رقائق السمبوسك فيها وبدون فصلها، وتترك علي كل جانب لمدة دقيقة، وبعدها عليك برفعها وتغطيتها بفوطة نظيفه وذلك للمحافظة عليها حتى لا تجف.

هنا تصبح العجينة جاهزة للاستخدام، كما يمكن أستخدم أي نوع حشوة مفضلة لديك حسب الرغبة، أو يمكن حفظها أيضاً في الفريزر سواء كانت محشية أو لا.

مكونات الحشوة

كيلو من اللحم المفروم. بيضة مخفوقة. حبة واحدة من البصل المفروم. ملح. فلفل أسود مطحون. ملعقة من البهارات المشكلة. ملعقتين كبيرتين من الزيت.

طريقة تحضير الحشوة