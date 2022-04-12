طريقة سريعة لتحضير بسكويت الشاي بخطوات بسيطة في البيت وبلاش الجاهز المليء بالمواد الحافظة

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طريقة سريعة لتحضير بسكويت الشاي.يبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل بسكويت الشاي، وذلك لما يحمله بسكويت الشاي من شيء مميز في الطعم فهو لذيذ الطعم، ويكثر تناول ذلك البسكويت وتحضيره في المناسبات، وخاصة في عيد الفطر المبارك، وهو واحد من أكثر المأكولات المحببة لدى الأطفال، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
بسكويت الشاي
يعتبر بسكويت الشاي من المأكولات التي هي سهلة التحضير، ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود، ولكنه يحمل الكثير من الطرق في التحضير، ومن أجل هذا قررنا وضع أفضل طريقة من أجل تحضير بسكويت الشاي، وهي الطريقة التي جربها الكثير من الناس، ووجدوا أنها فعالة، وسهلة للغاية، وفي النقاط التالية مكونات عمل بسكويت الشاي، وطريقة تحضيره:
مكونات بسكويت الشاي
إن مكونات عمل بسكويت الشاي واحدة من أكثر المكونات سهولة من حيث المقادير، وطريقة الشراء، وذلك لأنها لا تأخذ الكثير من الوقت أو الكثير من المجهود، وقد كانت تلك المكونات مجربة عن ثقة مع أكثر من سيدة، والتي جعلت طريقة عمل بسكويت الشاي في غاية السهولة، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:
- ٢كوب دقيق.
- واحد كوب زبدة.
- كوب ألا ربع سكر.
- بيضة.
- فانيليا.
- بيكنج بودر.
- بشر برتقالة.
- رشة ملح.
طريقة تحضير بسكويت الشاي
أن خطوات تحضير بسكويت الشاي في غاية البساطة، ولا يوجد فيها أي شيء معقد، ولكن عليك أن تتبع الخطوات بصورة تفصيلية، ومباشرة من أجل التحضير، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية:
- نجلب أناء، ومن ثم نضع في الزبدة والسكر، ومن ثم نقوم بدمج تلك المكونات حتى نصل إلى الشكل الكريمي.
- نقوم بإضافة البيض والفانيليا ومبشور البرتقال، ومن ثم نقوم بخلط تلك المكونات بواسطة المضرب الكهربائي.
- نضع الدقيق مع وجود الباكينج بودر والملح.
- نضيف إلى هذه المكونات الجافة القليل من المكونات السائلة، ونستمر في عملية دمج تلك المكونات.
- نترك العجينة تستريح لمدة نصف ساعة.
- نعمل على تقطيع العجينة، وتشكيلها في دوائر، ومن ثم نضعها داخل الصينية.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نخرج البسكويت من الفرن عند الوصول الى اللون الذهبي، ومن ثم نترك ذلك البسكويت حتى يبرد، ومن ثم نقدمه للناس.
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