نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلصت خلاص هتعملي أحلى صوابع زينب مثل طريقة الحلوانية .. طريقة عمل أصابع زينب الشهية في المقال التالي
عمر شويل - جدة صوابع زينب حيث أنها تعتبر من أفضل الحلويات التي تقدم في المناسبات ولاتتطلب مكونات كثيرة، ويمكن إضافة العديد من المنكهات لها مثل الشيكولاتة أو المكسرات، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها داخل المنزل يرجي متابعة مقالنا اليوم.
صوابع زينب
المكونات
- كوب دقيق
- كوب سميد
- ملعقة صغيرة خميرة فورية
- ربع كوب زيت
- رشة ملح
- رشة سكر
- فانيليا
- ماء
- زيت
- شربات
- جوز هند
طريقة تحضير اصابع زينب
يتم مزج الدقيق مع السميد والخميرة والملح والسكر والفانيليا ثم يوضع الزيت والماء مع المزج جيدا حتى يتم الحصول على عجينة ملساء، ثم يتم تقطيع العجينة إلى كرات متساوية ثم تترك لتختمر جيدا ويتم قليها في الزيت الساخن ثم توضع في الشربات ثم يزال الشربات الزائد وتزين بالمكسرات أو جوز الهند وتقدم بالهناء والشفاء.
صوابع زينب بجوز الهند
المكونات
- 3 كوب دقيق
- كوب سميد
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- رشة ملح
- ملعقة كبيرة جوز هند
- 100 جرام سمن
- شربات
- زيت
طريقة تجهيز صوابع زينب
يتم مزج الدقيق مع دقيق السميد وجوز الهند والخميرة الفورية والملح ثم يوضع السمن ويضاف الماء على أجزاء حتى يتم الحصول على عجينة ملساء ناعمة ثم يتم تقطيع العجين إلى كرات متساوية وتشكيلها من خلال المبشرة ويتم قليها في الزيت الساخن ثم توضع في الشربات ثم يصفى باقي الشربات ويوضع على وجهها جوز الهند وتقدم بالهناء والشفاء.
صوابع زينب لنجلاء الشرشابي
المكونات
- كوب سميد
- كوب دقيق
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- ربع كوب زيت
- رشة ملح
- رشة سكر
- فانيليا
- ماء للعجن
- زيت
مكونات الشربات
- 2 كوب سكر
- 2 كوب ماء
- ليمونة
- ملعقة صغيرة ماء ورد
- جوز هند للوجه
طريقة التحضير
يتم مزج كل المقادير جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ثم تترك العجينة لتختمر ثم يتم تقطيع العجينة إلى أصابع متساوية ويتم قلي صوابع زينب في الزيت الساخن ثم توضع في الشربات.
لإعداد لشربات يتم وضع الماء مع السكر والليمون وتوضع على النار حتي تصل إلى الغليان ثم تترك لتهدأ من الحرارة وتستخدم في إعداد صوابع زينب وتزين وجهها بجوز الهند.
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