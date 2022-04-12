نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش داعي للكوافير طريقة صبغ الحواجب باللون البني بسهولة وبمكونات بسيطة في بيتك وفي 10 دقائق في المقال التالي

تلعب الحواجب دوراً هامًا في تحديد ملامح الوجه، لذا تبحث الكثير من السيدات على طريقة صبغ الحواجب باللون البني بالمنزل بأسهل طريقة وأقل الإمكانيات، حيث أن اللون البني يعطي للحواجب لمسة جمالية مميزة، و مظهر شبابي جذاب. طريقة صبغ الحواجب باللون البني صبغ الحواجب بالنسكافية هناك طريقتين لصبغ الحواجب باستخدام النسكافيه وهما كالتالي:- المكونات ٣ ملاعق كبيرة من النسكافيه.

٢ ملعقة صغيرة من الكركم.

٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت السمسم.

٢ علبة صغيرة من الأوكسجين. طريقة التحضير أحضري طبق عميق وضعي به جميع المكونات السابقة، ثم اخلطي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس و طري.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة على شعر الحواجب بشكل جيد، ثم تترك لمدة ٣٥ دقيقة.

قومي بعد ذلك بشطف الحواجب بالماء الفاتر. صبغ الحواجب بالنسكافية والكركم المكونات ملعقة كبيرة من النسكافيه.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

علبة كبيرة من الأكسجين. طريقة التحضير احضري وعاء صغير وضعي به جميع المكونات السابقة.

ثم بعد ذلك قلبي الخليط جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قومي بوضع هذا الخليط على الحواجب بشكل مرتب ونظيف، ثم يترك لمدة ٣٠ دقيقة.

بعد ذلك قومي بغسل الحواجب بالماء الدافئ. صبغ الحواجب بالقهوة المكونات ٢ ملعقة كبيرة من القهوة.

٢ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة ونصف ملعقة من الكاكاو. طريقة التحضير أحضري طبق عميق وضعي به كٍل من القهوة والكاكاو، ثم ضيفي جوز الهند والعسل الأبيض وقلبي المكونات جيدًا.

بعد ذلك ضعي الخليط على الحواجب بشكل مرتب ونظيف، ويترك لمدة ٢٥دقيقة.

قومي بغسل الحواجب بالماء الدافئ. طريقة صبغ الحواجب بالحناء المكونات نصف ملعقة صغيرة من حناء الحواجب.

ملعقة صغيرة من الشاي المغلي.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب جيدًا حتى تتداخل المكونات ببعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على شعر الحواجب بشكل مرتب، وتترك لمدة ٣٥دقيقة للحصول على اللون البني الغامق.

قومي بشطف الحواجب بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة مفيش داعي للكوافير طريقة صبغ الحواجب باللون البني بسهولة وبمكونات بسيطة في بيتك وفي 10 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفيش داعي للكوافير طريقة صبغ الحواجب باللون البني بسهولة وبمكونات بسيطة في بيتك وفي 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.