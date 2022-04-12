خفيفة ولذيذة.. السمبوسة المقرمشة الذهبية بدون ماتشرب زيت بأنجح عجينة وألذ حشوة

دائمًا ما يقوم الكثير من الناس في التوصل إلى عمل السمبوسة من أول خطوة تحضير العجين إلى آخر خطوة، لكن دائمًا ما تتبوأ هذه المحاولات بالفشل، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على أسهل طريقة تحضير السمبوسة المقرمشة داخل هذا المقال، حتى نحول الفشل إلى نجاح.

السمبوسة المقرمشة

إليكم الطريقة المثلى في تحضير هذا النوع من السبموسة بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير تحضير العجين

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من الماء.

4 ملاعق صغيرة من الخل.

كوب كبير من الزبادي.

2 بيضة.

نصف كوب كبير من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

مقادير الحشو

كوب كبير من الجبنة الموزاريلا.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب كبير من البصل المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة عمل السمبوسك

أولًا نقوم بوضع البيكينج باودر والدقيق والسكر والملح داخل إناء عميق، وذلك مع الخلط بشكل مستمر.

ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به الحليب والماء وزيت الذرة والخل والبيض، وذلك مع الخلط باستمرار.

وبعدها تأتي خطوة إضافة خليط الدقيق إلى هذا الخليط، فيجب أن نقوم بضربهما جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى نتحصل على قوام العجينة المطلوب.

ومن بعدها نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متساوية، ثم نتركها حتى تختمر وترتاح لمدة ساعة على أقل تقدير.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى مستطيلات بصورة متساوية، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة.

ثم نقوم بتجهيز الحشو، وذلك من خلال تحضير عصاج اللحمة المفرومة على النار، ثم نضيف إليه الجبن الموزاريلا.

وبعد ذلك نضع الحشو داخل العجينة، ثم نقوم بتشكيلها على هيئة مثلثات.

ثم نقوم بوضع العجين داخل مقلاة زيت ساخنة، وبعد تحولها إلى اللون الذهبي، فهنا تكون جاهزة للتناول.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم بصورة مفصلة كافة المعلومات التي تدور حول طريقة إعداد السبموسة المقرمشة داخل المنزل، فبعد اتباع كافة الخطوات التي قمنا بسردها، فسوف نصل إلى مذاق السمبوسة الشهي والمقرمش مثلما ما يتم إعدادها داخل المطاعم تمامًا.