أحلي من تايجر وليز.. طريقة عمل الشيبسي في البيت شبسى المطاعم المقرمش جدا

يقوم أغلب الأطفال بشراء أكياس الشيبسي المباعة في محلات السوبر ماركت، ونجد أن هذه الأكياس بها نسبة من المادة التي تحفظ الأطعمة هذه المادة قد تعمل على الضرر بأطفالنا، لذلك نبحث عن طريقة عمل الشيبسي في البيت شبسى المطاعم المقرمش جدا، وذلك ما سوف نساعدك على عمله في المنزل بكل سهولة من خلال سطور المقال.

طريقة عمل الشيبسي في البيت شبسى المطاعم المقرمش جدا

يمكنك أن تجرب عمل الشيبسي بكل سهولة في منزلك، وذلك إبتعاداً عن شراؤه من خلال الطريقة التالية:

مقادير الشيبس المقرمش

كيلو من البطاطس، ويفضل البطاطس الحمراء.

لكل حبة بطاطس من الخل أربعة ملاعق صغيرة من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

عدد 2 لتر من الماء المثلج.

أربعة ملاعق من بهارات الشيبسي الجاهزة أو يمكنك استبدالها بالبهارات التالية (ربع ملعقة من البصل البودر، نصف ملعقة من الثوم البودر، بهارات لحم، مكعب مرقة دجاج).

إذا كنت تودين عمله بطعم الملح ضعي ملح فقط حسب رغبتك، كما يمكنك إضافة أي طعم تحبيه.

طريقة عمل الشيبس في المنزل

عليك بإحضار وعاء عميق، وقومي بوضع لترين من الماء المثلج.

بعد ذلك قومي بتقشير البطاطس، ثم قومي بعملها شيبسي باستخدام القشارة، ثم اغسلي البطاطس جيداً وضعيها في الماء المثلج.

ثم اتركي البطاطس الشيبسي في الماء المثلج لمدة تتراوح بين الساعة والساعتين.

بعد ذلك أضيفي إلى الماء المثلج كمية الخل.

ثم أخرجي البطاطس الشيبسي من الماء، وضعيها على مصفاة للتخلص من الماء الموجود بها.

بعد ذلك قومي بتسخين كمية الزيت حتى الغليان.

ثم ضعي القليل من البطاطس المقطعة في الزيت.

بعد ذلك اتركيها حتى تصبح لونها ذهبياً.

ثم ضعي كمية بسيطة أخرى.

كما يمكنك وضع الشيبسي في مصفاة للتخلص من الزيوت الزائدة.

بعد ذلك قومي بوضع الشيبسي في بولة، ثم قومي بوضع البهارات التي قمتي بتحضيرها.

في نهاية المقال فقد تحدثنا عن طريقة عمل الشيبسي في البيت شبسى المطاعم المقرمش جدا، وذلك حتى تقومي بعمله في المنزل بجوار الأطعمة المختلفة حتى تبتعدي عن شرائها من السوبر ماركت حتى لا تؤذي أسرتك بالمواد الحافظة الموجودة به، فاصنعيه وقدمي لهم ألذ شيبسي.