اقوي مشروب طبيعي و فعال لعلاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات المحرجة نهائيًا

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عمر شويل - جدة أقوى مشروب طبيعي لعلاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات المحرجة نهائيًا، هناك ملايين الأشخاص الذين يعانون من أمراض القولون العصبي وانتفاخ البطن وكثرة الغازات وهذا يعد من أكثر المشكلات التي يتعرض لها الإنسان وتعرضه إلى الإحراج والخجل أمام الآخرين، وبالأخص بعد تناول الأكلات الدسمة والثقيلة، لذلك يلجؤون إلى تناول الأدوية للتخلص من هذه المشكلة، ولذلك حرصنا على أن نقدم لكم أقوي مشروب طبيعي و فعال للقضاء على انتفاخ البطن والتخلص من الغازات خلال ربع ساعة ستتخلصين من هذه المشكلة تماماً.

مقادير مشروب علاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات

هناك الكثير من المشروبات الطبيعية التي تساعدك على للقضاء على مشاكل انتفاخ البطن والتخلص من الغازات، وسنقدم لكم أسرع وأقوى هذه المشروبات مكونات تحضيره هي:

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الكمون.

حزمة من البقدونس.

طريقة تحضير مشروب علاج انتفاخ البطن و والتخلص من الغازات

أولاً نقوم بوضع كوب من الماء في إناء.

بعد ذلك نضع الإناء على النار حتى الغليان.

عندما يغلي الماء نقوم بوضع حزمه البقدونس ونتركهم يغلو مع بعضهم لمدة دقيقة.

بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من الكمون على المشروب ونقلبها مع الماء لمدة دقيقة أخرى على النار.

نرفع المشروب من على النار ونتركه حتى يهدأ.

ثم نصفي الماء من الكمون و البقدونس في كوب.

يمكننا إضافة ملعقة من العسل الأبيض اذا كنت لا تستطيع شرب المشروب هكذا.

نقوم بشرب هذا المشروب قبل الطعام يساعد على سرعة عملية الهضم ويمنع من انتفاخ البطن والغازات.

مشروب القرفة بالزنجبيل لعلاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات

هناك أكثر من مشروب طبيعي يساعدك على التخلص انتفاخ البطن والتخلص من الغازات، من أقوى هذه المشروبات القرفة بالزنجبيل، مكونات تحضيره هي:

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

كوب من الماء.

شرائح ليمون.

طريقة تحضير مشروب القرفة بالزنجبيل لعلاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات

هناك الكثيرين من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القولون العصبي و انتفاخ البطن وكثرة الغازات، وتعد هذه مشكلة كافة الأجيال من الكبير إلى الصغير، وهذا يحدث لأسباب كثيرة جدًا ومن أهمها تناول الاطعمة الدسمة والتي تحتوى على دهون كثيرة، لذلك سنقدم لكم أقوى المشروبات الطبيعية التي سوف تساعدك في علاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات، طريقة تحضير المشروب هي:

نضع كوب من الماء في وعاء على النار.

عندما تغلي الماء نضيف القرفة و الزنجبيل.

نقلبهم مع بعضهم لمدة دقيقة.

نرفع المشروب من على النار ونضيف شرائح الليمون ونقلبها مع المشروب.

ثم نصفي المشروب ونقوم بتناوله 3 مرات بعد كل وجبة.

مشروب الشاي الأخضر

من أهم وأكثر المشروبات التي تساعد على راحة القولون والبطن هو مشروب الشاي الأخضر ويقلل من الغازات كما يساعد في عملية إنقاص الوزن، فكل ما عليك هو تناول 2 كوب من الشاي الأخضر كل يوم وذلك قبل الإفطار و الثاني بعد المساء هذا المشروب سيعالج تماما مشكلة انتفاخ البطن والتخلص من الغازات، كما أنه يعمل على حرق الدهون العنيدة في الجسم.

مشروب الريحان لعلاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات

من أكثر المشروبات التي تساعد في عملية الهضم وتحسن منه هو الريحان كما أنه يساعد على هضم الطعام، مكونات المشروب هي:

5 ورقات من الريحان.

كوب من الماء.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير مشروب الريحان لعلاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات