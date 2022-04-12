حلى يومك.. بسبوسة التمر في رمضان أحلي شرقي ممكن تذوقه بعد الصيام

تعد البسبوسة من أحب وأشهر الحلويات الشرقية، فهي من الحلويات التي يمكن عملها بأكثر من طريقة ويتم إضافة الكثير من النكهات إليها مثل بسبوسة التمر، تلك البسبوسة خاصةً تتميز بها دول الخليج لتميزهم بجودة التمر العالية، ومن خلال المقال سوف نعرض أفضل وأسهل طريقة لعمل البسبوسة.

بسبوسة التمر

يقوم التمر بإضافة نكهة مختلفة الى البسبوسة، فالتمر غني بالفيتامينات، البروتين والكربوهيدرات مما يعزز القيمة الغذائية للبسبوسة المرملة.

مكونات البسبوسة

400 جرام من التمر خالي النواة.

160 جرام من دقيق السميد.

150 جرام من القشطة.

1 ملعقة فانيليا.

3 ملاعق من الحليب البودر.

1 ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

عدد 1 بيضه.

نصف كوب من الزيت.

ونصف كوب ماء دافئ.

مكونات الشربات للبسبوسة

1 كوب من الماء.

ومقدار1 كوب كبير من السكر الأبيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

ومقدار1 ملعقة كبيرة ليمون.

طريقة تحضير الشربات للبسبوسة

قومي بإضافة كوب السكر في كوب الماء وقلبيها جيداً حتى يذوب السكر في الماء تماماً، ثم ضعيه على نار متوسطة.

بعد ذلك ضيفي ملعقة الليمون إلى السكر والماء أثناء الغليان.

ثم ارفعيه من النار بعد عشر دقائق من الغليان وضيفي ملعقة الفانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة

نضع كمية التمر السابق ذكرها مع كمية القشطة والبيضة.

بعد ذلك نضيف إليهم نصف كوب كلاً من الزيت والماء الدافئ واخلطيهم جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي.

ثم في وعاء نضع كمية دقيق السميد، ونضيف إليهم باقي المواد الجافة البيكنج بودر، والحليب البودر.

بعد ذلك نضع الخليط المضروب في الخلاط الكهربائي مع الخليط الجاف من دقيق السميد ونقلبهم جيدا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض.

ثم ضعي الخليط في الصينية المخصصة لإعداد البسبوسة.

بعد ذلك قومي بتقطيعها قبل أن تضعيها في الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 160°.

ثم تترك في الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يصب عليها الشربات فور خروجها من الفرن وتقدم ساخنة.

وفي نهاية مقال بسبوسة التمر عليكي بتحضيرها وفقاً الخطوات الموضحة بالمقال بعد أن تقومي بتجهيز مكوناتها، وسوف تحصلين على بسبوسة غنية بالمذاق المذهل والتمر المفيد للصحة فاجئي بها أطفالك وأفراد عائلتك.