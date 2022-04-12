نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ليزر.. كنز في بيتك لتبيض الأسنان والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان وبأقل الإمكانات من الممكن أن يتم ومن خلال الاتباع لخطوات في المنزل، ومكونات بسيطة لها القدرة على أن تزيل تماما أي بهتان على الأسنان، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها سيكون من السهل الحصول على الأسنان بيضاء خالية من أي مظهر من مظاهر الاصفرار، ومن خلال ما يلي نتحدث بالتفصيل عن طرق تعزز من اللون الأفضل للأسنان.

طرق تبيض الأسنان في المنزل

من الممكن أن تتم خطوة الإزالة التامة لأي اصفرار بالأسنان من خلال الاستعمال للملح، و طريقة الكركم كما أن طريقة الفحم تعتبر من أهم الطرق التي تعمل على إزالة جير الأسنان، ومن خلال الآتي نوضح لك أبرز الطرق التي من الممكن أن تساعد في التخلص تماما من أي مظهر من مظاهر الاصفرار بالأسنان.

تبيض الأسنان بالملح

طريقة من الطرق المنزلية المتاحة والتي من خلالها سيكون من السهل الحصول على أفضل درجات من بياض الأسنان الطبيعي الخالي من أي اصفرار، ومن خلال الفرك للأسنان بالملح مع قطرات من عصير الليمون يكون من السهل تنظيف الأسنان، تماما وتخليصها من أي اصفرار، وكذلك من الممكن أن يتم عمل المضمضة الملحية المتميزة، والتي لها دور في التعقيم التام للأسنان، والتخلص من تواجد الجير وتعقيم الفم، كما أن تلك التركيبة تعمل على قتل البكتيريا، والتي تعد واحدة من بين مسببات الاصفرار بالأسنان.

تبيض الأسنان بالكركم

استعمال عشب الكركم من أقوى الطرق الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن تتحقق الإزالة الكاملة لأي ترسبات جيرية أو كلسية على الأسنان، ومن الممكن تفريش الأسنان باستعمال الكركم، أو تفريشها بالكركم مع الليمون لنتائج أقوى وأسرع.

تبيض الأسنان بالفحم

الفحم من بين المكونات التي تساعد في الحصول على الأسنان خالية تماما من أي تواجد للاصفرار، كما أن بودرة الفحم تعتبر من الطرق التي لها القدرة على أن تزيل الكلس المترسب على الأسنان وحمايتها تماما من أي تراكم جيري يتسبب في مظهرها الباهت، ومن الممكن استعمال بودرة الفحم يوميا.