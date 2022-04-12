نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر وصفة البانثينول للبشرة تفتيح وترطيب عميق وانسي التجاعيد بهذه الوصفة الفعالة ستلاحظي الفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة البانثينول للبشرة هي من الوصفات التي تبحث عنها كل امرأة، حيث تعد البشرة هي المظهر العام لكل امرأة فيجب الاهتمام بها، كريم البانثينول يعمل على تنظيف البشرة، وسعره في المتناول ومتوفر في معظم الصيدليات، كما أنه يحتوي على فيتامينات مفيدة، وله وصفات عديدة لا تقتصر على لبشرة فقط، بل يمكن استخدامه أيضًا للشعر، وهو كريم موضعي يقلل من التهابات الجلد.

وصفة البانثينول للبشرة قبل النوم

يعمل كريم البانثينول على التخلص من اسمرار الأماكن الحساسة في البشرة ويمكن استخدامه على الجسم كله طريقة استخدامه كالتالي :

المكونات

2 ملعقة صغيرة كريم بانثينول.

2 ملعقة صغيرة نشا.

و2 ملعقة چل الصبار.

2 ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير

يمزج كلًا من النشا، والصبار، وزيت الزيتون معًا.

يتم إضافة هذا الخليط إلى كريم البانثينول ويقلب جيدًا.

قبل الاستخدام تنظف البشرة تمامًا ويزيل الجلد الميت لتحصلي على نتيجة رائعة.

يجب استخدام هذا المزيج قبل النوم.

وتنظف البشرة في الصباح حتى يأخذ وقتًا كافيًا .

خلطة كريم بانثينول وفير اند لافلي

تُحضير هذه الخلطة باستخدام أنواع من الكريمات التي ترطيب البشرة وتقليل من التجاعيد سوف نقدم إليكي طريقة إعدادها.

المكونات

علبة كريم بانثينول صغيرة.

علبة صغيرة كريم فير اند لافلي.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع الكريمات معًا.

بعد التأكد من مزج جميع المكونات تغسل البشرة وتجفف، ثم يتم وضع الخليط على البشرة مساءً.

بعدها تنظف البشرة فورًا الاستيقاظ من النوم.

يستخدم هذا الكريم يوميًا.

كريم بانثينول مع الليمون

بعض السيدات يزعجها اسمرار البشرة وغمقان الأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس مثل اليدين والقدمين سنقدم إليكِ طريقة فعالة اتبعي الخطوات التالية :

المكونات

½ أنبوب من كريم البانثينول.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة شبه.

القليل من الملح وملح الليمون.

بعض حبيبات بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات.

ثم يتم وضع كمية مناسبة من الخليط على المناطق الغامقة ويترك لمدة 15 دقيقة.

بعد مرور الوقت تنظف البشرة بالماء الساخن.

يتم تجفيف البشرة تمامًا ويوضع عليها ماء زهر لسد المسام.

لقد شرحنا إليكِ طريقة استخدام وصفة البانثينول للبشرة فهو من الكريمات التي تعمل تنظيف البشرة ، وتنعيمها، ويمنحها إشراقة ولمعان.