نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجمال طبيعي.. طريقة تكثيف الرموش بأقوى وصفة طبيعية لن تصدقي الطول والكثافة كأنك وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تكثيف الرموش بطريقة طبيعية هي أفضل طريقة حيث أن بعض الفتيات يحتاجون إلى ذلك، فيبحثون عن طرق لذلك من خلال وضع الماسكرا أو تركيب الرموش الصناعية الأمر الذي يجعل الرموش تتساقط مع زيادة الاستخدام، لذلك نقدم لكم أفضل الطرق الطبيعية لزيادة كثافة وطول الرموش في وقت وجيز من خلال هذا المقال.

طريقة تكثيف الرموش

يمكنك جعل رموشك أكثر كثافة وذلك باستخدام مجموعة من المواد التي تحفز بصيلة الشعر حتى تنبت، من أهم هذه الوصفات.

زيت الخروع: يوجد في زيت الخروع بعض المواد التي تجعله يحفز نمو الشعر، لذلك عليك أن تضعي القليل منه على عينيك واتركيه لليوم التالي، ثم في اليوم التالي تخلصي من بقايا بغسل رموشك بماء دافئ جيداً.

فيتامين E

واحداً من أهم المواد الطبيعية والذي له عدة استخدامات حيث يستخدم في علاج البشرة والشعر معاً، وعليك أن تقومي بكسر

كبسولتين وأخذ ما به من زيوت ووضعهم على قطنة طبية وتمريرها على الرموش حتى تصل إلى الرموش وذلك لمدة ليلة كاملة،

ثم غسلها بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي.

تدليك الرموش

إن تدليك الرموش من أهم الطرق التي عليك اتباعها يومياً، وذلك لتحفيز الدم على سريانه بطريقة طبيعية مما يجعل الدورة الدموية منتظمة لتوصل الدم إلى جذور بصيلة الشعر الأمر الذي يجعلها تنبت في أسرع وقت، لذلك عليك القيام بذلك حينما تتذكرين.

الزيوت الطبيعية

يستخدم البعض مجموعة من الزيوت من أهمها زيت الزيتون، جوز الهند، زيت اللوز الحلو، زيت الأفوكادو والسمسم، ويتم وضعهم كخليط ويتم غمس فرشاة ماسكرا قديمة بهم وتمشيط الرموش بهم وتترك لليوم التالي، ثم الغسل الجيد للتخلص من البقايا حتى لا تؤذي عينيك.

تنظيف الرموش

تعتبر من أهم الأمور التي يجب عليك اتباعها. لأن تراكم آثار المكياج عليها تجعلها مرهقة مما تمنع ظهور شعر جديد بالرموش. لذلك عليك التخلص من أي شيء عليها في آخر اليوم.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة تكثيف الرموش بطريقة طبيعية حيث عرضنا استخدام بعض الزيوت مثل زيت الخروع. والزيوت الطبيعية، وعرضنا أهمية تدليك الجفن. وتنظيف الرموش كل هذه الأشياء تحفز عينيك للحصول على رموش أكثر كثافة وطول.