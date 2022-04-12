الماسك السحري.. وصفة يابانية لتبييض البشرة وإزالة البقع والكلف بكل أسرار بشرة اليابانيات المتوهجة

هل تبحثين عن وصفة لتبييض البشرة إذا كنت بالفعل تبحثي عنها فلن تجدي سوى وصفة يابانية لتبييض البشرة، والتي ستجعلك تحصلين على بشرة ناصعة البياض في أقل وقت ممكن، حيث أن الشعب الياباني يتميز بامتلاك بشرة بيضاء وذلك لاستخدامهم جميع الوصفات الطبيعية ولا يستخدمون أي أنواع من الكريمات ومساحيق التجميل التي تحتوي على المواد الكيميائية، لذلك تابعي المقال لتستفيدي من هذه الوصفات.

وصفة يابانية لتبييض البشرة

يمكنك اتباع الوصفات التي يقوم باستخدامها اليابانيين حتى تحصل على بشرة ناعمة وبيضاء، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

صابونة عادية من الصابون المستخدم في غسيل اليدين.

حبة كبيرة من البطاطس.

عدد 6 ملاعق من الأرز الأبيض.

عدد 2 ملعقة من نشا الذرة.

كوب كبير من اللبن الحليب الدافئ.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين كبيرتين من اللبن النيدو.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بوضع الصابونة في الكبة أو أبشريها بالمبشرة جيداً.

أحضري البطاطس وقومي بغسلها جيداً، ثم تخلصي من القشر الموجود بها.

قومي بسلق حبة البطاطس.

اهرسي البطاطس باستخدام كوب زجاجي.

بعد أن تبرد البطاطس قومي بوضعها على الصابون المبشور.

انقعي الأرز في كمية الماء الموجودة في الوصفة.

اطحني الأرز وضعيه على الخليط.

قلبيهم جيداً، ثم قومي بوضع نشا الذرة وقلبي مرة أخرى.

أضيفي اللبن النيدو واستمري في التقليب.

قومي بوضع زيت اللوز الحلو وقلبي المكونات بقوة.

أخيراً أضيفي اللبن الحليب وقلبي.

اغسلي وجهك بالماء، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة سواء على وجهك أو أي منطقة تودي تفتيحها فهذه

الماسكات طبيعية لا تضر البشرة.

قومي بغسل المكان الموضوع عليه الخليط جيداً بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرات عديدة خلال الأسبوع حتى تحصلي على نتيجة مذهلة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض وصفة يابانية لتبييض البشرة بكل سهولة، فكل هذه المكونات ستجدينها لديك في منزلك، وهذه الوصفة تعد من أفضل الوصفات الطبيعية التي لا تضر البشرة مع كثرة استخدامها، لذلك قومي بتحضيرها واستخدامها.