نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لفشل الكيك.. كل أسرار نجاح الكيكة اليومية لطعم هش ولذيذ والسر في ملعقة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وداعًا لفشل الكيك، إذا أردت أن تجهزي حلوى الكيك لأفراد أسرتك فهناك بعض حالات فشل الكيك يمكنك تجنبها ومعرفة أهم النصائح التي يمكن من خلالها إعداد أشهى طريقة منها وسوف نتحدث عنها في هذا المقال، كما أن تلك النصائح سوف توفر عليك التكلفة عندما تشترينها من السوق بأسعار باهظة، وتستطيعين حشوها وتزيينها بما لديك من حشوات وحلوى مثل الشوكولاته والكريمة والمكسرات والفاكهة.

وداعًا لفشل الكيك

هناك بعض النصائح التي تستطيعين من خلالها تجنب فشل الكيك وهي كالآتي:

كيكة جافة

جفاف الكيكة من أهم حالات فشلها فعلى الرغم من أننا جميعًا نحب الكيك الرطب، لكننا نفشل أحيانًا في جعله بهذا الشكل، ولمنع جفاف الكيكة تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الفرن، ويجب عدم خبزها لفترة طويلة به، ويمكنك استعمال بعض المكونات الجافة مثل البيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم لجعلها هشة ورطبة.

كيكة سطحها لزج

تتسبب تغطية الكيكة أو لفه في احتباس الرطوبة في داخلها، مما يجعل سطحها لزج ولتجنب هذا المأزق ارفعيها على رف سلكي لكي تبرد تمامًا، وتحصلين على أفضل النتائج.

كيكة سائلة في المنتصف

هناك مشكلة أخرى يمكن أن تواجهك أيضًا عند إعداد الكيكة وهي أنها تبدو حوافها مثالية ولكنها تكون سائلة في المنتصف، ولا تستطيعين تغطيتها بطبقات الزينة، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة لاستخدامك للمزيد من البيكنج بودر، حيث تعتقدين أنها تسبب المزيد من الارتفاع والانتفاخ لها، ولكن يصبح بها فقاعات وتصبح سائلة في المنتصف، وحاولي عدم فتح الفرن حتى آخر عشر دقائق من وقت خبزها.

كيكة بنية غير متساوية

إذا وجدت أن الكيكة أصبحت بنية من إحدى جوانبها، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وجود بقع ساخنة بداخل الفرن. لذا حاولي خبزها في منتصف الفرن لتجنب حدوث ذلك.

كيكة نيئة

تبدو كأنها في بعض الأحيان ناضجة من الخارج، ولكنها تكون غير مطهوة بشكل جيد من الداخل. وذلك نظرًا لأن الخليط المستخدم بها رطب جدًا. وللتأكد من نضجها أدخلي عود أسنان في منتصفها للتأكد من أنها قد نضجت. ولا يغرك أن السطح الخارجي لها أصبح ذهبيًا فهي تحتاج إلى وضعها بالفرن لبضع دقائق أخرى لكي تصبح ناضجة.

وللحصول على كيكة هشة قومي بإضافة ملعقة من الماء الساخن مع البيض وضربه جيداً، وأثناء الخفق قومي بوضع ربع ملعقة من الصودا وربع ملعقة خل، نتمنى أن تكون النصائح التي قدمناها لك حتى تقولين وداعًا لفشل الكيك قد نالت إعجابك، ويسعدنا متابعتك لنا على موقعنا.