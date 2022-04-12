نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة إعملي حلوى البودنج بصوص الكراميل في المقال التالي

كلنا نعشق الحلويات ولكن نظرًا لأرتفاع الأسعار فلا نستطيع شرائها بصفة مستمرة من الخارج وايضًا معظم الأمهات أصبحت عاملات فلا يملكون الوقت للوقوف كثيرًا فى المطبخ لعمل الحلويات ويكتفون بعمل الوجبات الأساسية ولكن وصفتا اليوم سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى الوقت ولا المجهود فهى حلوى باردة بدون فرن وبمكونات بسيطة موجودة فى كل بيت وهى حلوى البودنج بالبسكويت الغنية بالكريمة. مكونات حلوى البودنج: 2 باكت جيلي.

كوب ماء ساخن.

كوبان ماء بارد.

عبوة كريم جانتية.

كوب إلا ربع حليب بارد.

علبة قشطة.

علبة بسكويت سادة.

ملعقتين كبار صوص كراميل.

كوب بسكويت متكسر. طريقة تحضير حلوى البودنج بالبسكويت: نحضر وعاء كبير ونضع الجيلي ثم نسكب كوب ماء ساخن ونقلب المكونات معًا. ثم نكسب كوبان من الماء البارد ويمكن أن تضعي قطع من مكعبات الثلج فى هذه المرحلة. وتقلبي جيدًا حتى تذوب المكونات معًا. اسكبي الجيلي فى صنية متوسطة الحجم وضعي الصنية فى الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك الجيلي. احضري وعاء كبير وضعي كيس الكريم جانتية. ثم اسكبي عليه الحليب وضيفي علبة القشطة واخفقي المكونات معًا باستخدام المضرب الكهربائي حتي تحصلي على قوام متماسك. نعمل على وضع قطع البسكويت على طبقة الجيلي المتماسكة. ويمكنك اضافة طبقة ثانية من البسكويت عن طريق وضع ملعقتين من صوص الكراميل على طبقة البسكويت الأولى ثم وضع طبقة البسكويت الثانية. ثم قومي بوضع طبقة الكريمة وافرديها جيدًا. نضع البسكويت المكسر أو فتافيت البسكويت على سطح الصينية للتزين ويمكن وضع تزينها بصوص الكراميل. ثم قومي بتقطيعها وتقديمها إلى ضيوفك وسينبهر بها الجميع. مكونات صوص الكراميل: كوب ونصف سكر.

ربع كوب ماء.

خمس ملاعق زبدة فى درجة حرارة الغرفة.

كوب حليب مكثف محلى. طريقة تحضير صوص الكراميل: نقوم بإحضار قدر كبير ونضع السكر والماء ونحرك القدر حتى يبتل السكر تمامًا بالماء. ثم نضع القدر على نار هادئة وعندما يصل السكر إلى لون الكراميل نقوم بسكب الحليب الدافئ. ونقلب جيدًا لمدة دقيقة ثم نقوم بإضافة الزبدة ونستمر فى التقليب لمدة دقيقتين ثم ننزع الخليط من النار. مكونات حلوى خبز الموز بالشكولاتة وزبدة الفول السوداني: 2 كوب من الدقيق الفاخر.

ثلث كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من اللبن الرايب.

نصف كوب من زبدة الفول السوداني.

ربع كوب من عسل النحل الأبيض النقي.

3 حبات موز صغيرة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من الشكولاتة الدارك. طريقة عمل وتحضير حلوى الموز بالشكولاتة وزبدة الفول السوداني: في وعاء نقوم بإضافة الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج صودا والقرفة ونقلبهم معا جيدا. ثم نقوم بهرس حبات الموز جيدا. وفي وعاء عميق أخر نضع اللبن الرايب وزبدة الفول السوداني والبيض والفانيليا والعسل الأبيض. ونقوم بواسطة مضرب يدوي نقوم بخلط جميع المكونات جيدا. نضيف إليه الموز ونقلبهم جيدا حتى يمتزج الموز بالمكونات. ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة للخليط ونقوم بمزجهم حتى تتجانس. ننزل إلى الخليط قطع الشوكولاتة ونستمر بالمزج ثم نقوم بإحضار صينية. ونضع فيها ورقة زبدة ونضع خليط خبز الموز بالشكولاتة. نقوم بإذبة زبدة سوداني في الميكرويف ونقوم بوضعها على حلوى الموز بالشكولاتة. ثم ندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 50 دقيقة. ثم تقطع إلى شرائح وتقدم، وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بكل سهولة إعملي حلوى البودنج بصوص الكراميل - ثقفني

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