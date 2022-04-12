بدون ما يمتص نقطة زيت فكرة مبتكرة لقلي السمبوسة المقرمشة بطريقة صحية ولذيذة

السمبوسه من المعجنات التى حازت إعجاب جميع أفراد الأسرة، لما لها من طعم ومذاق مختلف، كما أنها لها حشوات مختلفه تكسبها الطعم المميز، كما أن طريقة إعداد السمبوسة سهلة وبسيطة ولكن يمكن تحضيرها بدون زيت لتصبح أخف وسهلة الهضم، وسوف نعرض لكى عزيزتى فى هذا المقال عن طريقة تحضير السمبوسة بدون زيت.

طريقة عمل السمبوسة بدون استخدام الزيت

السمبوسة من المعجنات التى يحبونها جميع أفراد الأسرة، لما لها من طعم ومذاق ورائحه جذابه، كما أنها تعد بحشوات مختلفة ولذيذة، ولكن إعدادها بالزيت سوف يتعب المعدة ويسبب ألما فى البطن بسبب الزيوت التى تتشربها السمبوسة، ويوجد طريقة لإعداد السمبوسة دون أن تقلى فى الزيت، لذلك سوف نعرض لكى سيدتى طريقة قلى السمبوسة بدون زيت.

المكونات

مكونات عجينة السمبوسة

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من الزبدة السايحة.

مكونات حشو السمبوسة

نصف كيلو من اللحم المفروم.

كوب من الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور.

بصلة كبيرة مبشورة ناعمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

السمبوسة من أهم أنواع المقبلات التي يهتم بتحضيرها الكثير من ربات المنزل، خاصتًا في شهر رمضان لتزين الموائد، وتساعد على فتح الشهية، فهي لذيذة ولها قرمشة رائعة تجعل الكثير يعشقونها، ويتم حشوها بالعديد من الحشوات حسب الرغبة، والان لكل من يفضل تحضيرها بشكل صحي بدون استخدام زيت، يمكنكم ذلك بكل سهولة، تابعو معنا هذا المقال للتعرف على طريقة التحضير.