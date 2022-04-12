نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة الكريب الأصلية بحشوة اللحمة المفرومة بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي

بعض الأكلات الجميلة والشهيه التى لا يمكن الغني عنها مثل الكريب فهو يكون دائما على مائدة شهر رمضان فهو يحتل قلوب جميع الناس سواء كبارا أو أطفالا، وهو من أشهر الأصناف التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة فتبحث جميع الأمهات على تنويع الطعام لأفراد أسرتها فتجد أن الكريب هو الذي يفضله الناس سواء كان حلوا أو حادقا لأن طعمه مميز وسهل التحضير، وله قيمة غذائية عالية لإحتوائه على البيض واللبن والدقيق وغير مكلف ويمكن إضافة أي حشوة ترغب بها أفراد الأسرة، وتبحث الأمهات عن طريقة عمل الكريب مثل التى تباع في المحلات. مكونات عمل عجينة الكريب كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من اللبن.

حبة واحدة من البيض.

رشة ملح,

ملعقة واحدة صغيرة من الزيت.

رشة من الفلفل الأسود إذا كان حادق.

باكو واحد من الفانيليا إذا كان حلو. الحشو الحادق لحمة مفرومة.

دجاج .

سجق.

جبن. الحشو الحلو شيكولاته.

موز أو تفاح. طريقة تحضير عجينة الكريب في الخلاط نضع فيه كوب واحد من الدقيق وكوب واحد من اللبن وحبة واحدة من البيض مع رشة ملح وملعقة واحدة صغيرة من الزيت ورشة من الفلفل الأسود أو باكو من الفانيليا حسب الرغبة إذا كان حلو أو حادق.

ونضرب هذه المكونات جيدا ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ثم نضع فيها بالفرشاة قليل من الزيت ثم نصب الخليط في كوب قهوة أو مغرفة في منتصف الطاسة مع تحريكها في منتصف الطاسة حتى يملئ منتصفها ويصبح شكلها قرص دائري كبير أو متوسط الحجم حسب الرغبة.

ونتركها لمدة ثلاثين ثانية حتى يصبح لونها بني ثم تقلب على الوجه الآخر وتترك لمدة ثلاثين ثانية اأضا حتى يصبح لونها بني ثم نكرر مثل هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية عجينة الكريب.

وبعد الإنتهاء من عمل الاقراص نقوم بحشو هذه الأقراص بوضع قليل من اللحمة المفرومة أو الفراخ أو السجق أو الجبن ونقوم بلفها على شكل رول ثم نضعه في الصينية ونرش عليهم عصير الطماطم أو خليط بشاميل أو جبنة موتزاريلا.

ونضعها في الفرن حتى يصبح لونها بني ونخرجها ثم توضع في طبق التقديم و تقدم ساخنة إذا كان حلو نقوم بحشوها بالشيكولاته أو الموز أو التفاح ونقوم بلفها على شكل رول ويقدم على طبق التقديم مع رش صوص الشيكولاته على وجه الكريب حتى يعطينا شكل وطعم جميل. عمر شويل - جدة عجينة الكريب الأصلية بحشوة اللحمة المفرومة بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم طري ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الكريب الأصلية بحشوة اللحمة المفرومة بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم طري ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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