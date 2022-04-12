عصير التمر هندي المركز الأصلي الطبيعي بدون ألوان صناعية فى المنزل

يعد التمر هندي من أنواع العصائر التى لها طعم جميل، والتى يكثر الطلب عليها خاصة فى شهر رمضان وعادة يتم شرائه من المحلات كمادة يتم تذويبها فى الماء، وكذلك يتم شرائه من الباعة الجائلين ولكن وجدوا انه عبارة عن سكر وألوان صناعية ومكسبات طعم ، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمله الطبيعية من مكونات طبيعية وهو عبارة عن كرة يأتون بها من عند العطار فى هذا المقال سوف نتعرف عليها، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير عصير التمر هندي المركز بالتفصيل.

مكونات عصير التمر هندي المركز

يتكون عصير التمر هندي المركز من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وطبيعية وآمنة على صحة الجسم وهى كالتالي:

٢ كرة من التمر هندي.

١/٢ كوب من زهرة الكركديه.

٢١/٢ لتر من الماء.

٢ كوب من السكر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل عصير التمر هندي المركز سهلة وبسيطة جداً لأنها تصنع فى المنزل بعيداً عن شرائه من الخارج ومضمون وهى كمايلي:

نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به لتر من الماء ونضع به كرتين التمر ويتم احضارهم من عند العطار ونتركهم منقوعين لمدة ليلة كاملة لكى نحصل على كل الخلاصة الموجودة به من البذور. فى الصباح نقوم بوضعه فى حلة ونضيف عليه كوبين من السكر ونقلبهم مت بعض كويس حتى يذوب السكر. ثم نضيف عليهم نصف كوب من زهور الكركديه ويمكن الاستغناء عنها عادى بس هيه بتديله طعم جميل. بعد ذلك نضيف عليهم لتر ونص من الماء ونضعهم على النار ونتركه بعد مايغلي لمدة ربع ساعة حتى يثقل قوامه. ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقوم بتصفيته بمصفاة ذات عيون ضيقة. واللى هيفضل فى الحلة نضيفله كوبايتين من الماء ونصفيه أيضاً. وبكده يكون عندنا عصير مركز جداً وهيديكي كمية كبيرة من العصير. نأخذ كوب إلا ربع من الكمية المركزة ونضيف عليها ٣ أكواب من الماء المثلج وبكده يكون العصير عندك جاهز بدون إضافة سكر مرة أخرى. يمكنك الاحتفاظ به داخل الثلاجة أو فى الفريزر لحين استخدامه وبالف صحة وهنا.

فوائد التمر الهندي

يحتوي التمر الهندى على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يساعد فى التخفيف من الإسهال والإمساك والحمى. كما يساعد فى التخفيف من قرحة المعدة. يساهم فى التخفيف من التهاب القولون التقرحي. يحافظ على صحة الكبد ويقلل من خطر الإصابة بالموت المبرمج لخلايا الكبد. يساعد فى التقليل من ضغط الدم الانبساطي.

أضرار التمر الهندي

رغم فوائد التمر الهندي إلا أنه له بعض الأضرار للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: