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من الأكلات اللذيذة في المذاق والتي يكون عليها الطلب كبير من قبل أغلبية الناس هي الكفتة بجميع أنواعها المختلفة، حيث أن يوجد الكفتة أنواع عديدة ومن ضمن هذه الأنواع هي كفتة الفراخ أو كفتة اللحمة أو كفتة البطاطس وغير ذلك الكثير، وأن يمكننا أن نقوم بعمل أي نوع من أنواع هذه الكفتة بعدة طرق فمثلا أن يتم عملها مشوية على الفحم أو في الفرن أو على البوتاجاز، ولكن من أنواع الكفتة المشهورة والمرغوب فيها هي كفتة الحاتي فهذه الكفتة يتم عملها باللحمة المفرومة وعدد من المكونات. مكونات عمل كفتة الحاتي كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البصل متوسط الحجم.

أربع فصوص من الثوم.

حزمة واحدة من البقدونس المفروم.

كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والبابريكا. طريقة عمل كفتة الحاتي نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل ويفضل أن يكون البصل مبشور ثم نضع أربع فصوص من الثوم المهروس أو المبشور أيضا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة كيلو واحد من اللحمة المفرومة والكمية على حسب العدد ثم يتم وضع حزمة واحدة من البقدونس المفروم ونضيف كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم أو نضيف عيش فينو مبلل.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ويتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والبابريكا ثم يتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي تكون عجينة متماسكة.

ونتركها في الثلاجه حوالي ساعة أو ساعتين ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونقوم بتجهيز صينية ونضع بها ورق ألمونيوم ويتم دهنه بالزيت.

ثم نقوم بتصبيع الكفتة ونضعهم في الصينية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يتم تسويتة الكفتة ويتغير لونها. عمر شويل - جدة كفتة الحاتي المشوية بالتتبيلة السرية بكل تكاتها وأسرارها من غير ما تفك منك وبطعم لذيذ - ثقفني

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