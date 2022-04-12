خبز البكاكين الفلاحي الطري باللبن الرايب بطريقة تجعله هش وجميل للسحور

خبز البكاكين من أنواع الخبز الفلاحي الجميل، والذى له طعم ونكهة جميلة جداً وذلك لما يحتوى عليه من مكونات تجعله طري وهش، وذلك لانه يحتوي على السمنة والسمسم واللبن الرائب وكل هذه المكونات تزيد من قيمته الغذائية، وهو يصلح كوجبة للإفطار وكذلك للسحور فى رمضان لطعمه المنكه الجميل، لذلك سوف نقدم لكم هذه الوصفة السهلة البسيطة لعمله فى المنزل بدون مجهود، وسوف نتعرف معا فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مقادير وطريقة تحضير خبز البكاكين الفلاحي الأصلي باللبن الرايب بالتفصيل.

مقادير خبز البكاكين الفلاحى باللبن الرايب

يتكون خبز البكاكين الفلاحي الأصلي من مكونات بسيطة وصحية وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢١/٤ كوب من اللبن الرايب.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل خبز البكاكين الفلاحي باللبن الرايب سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

فى طبق صغير نقوم بوض السكر والخميرة وعليهم شوية من الماء الدافئ ونتركهم حتى يتفاعلوا. بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق فى وعاء كبير ونضيف عليه البيكنج بودر والملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نقوم بتسييح السمنة ونحمر السمسم فى طاسة على النار حتى يتحمر. نضيف السمسم على الدقيق ونضيف عليه كوب السمنة السايحة ونفرك باليد حتى تتداخل السمنة مع الدقيق تماماً. ثم نضيف عليه الخميرة ونضيف اللبن الرايب شوية شوية مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. نستمر فى العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة ولا تلتصق باليد. نتركه حتى يرتاح شوية ثم نقطعه الى كور صغيرة ونغطيها بكيس من البلاستيك. وبعد ذلك نأخذ واحدة واحدة ونبططها باليد ونبتدي بأول واحدة قطعناها ونرصهم فى صاج مش مدهون مع ترك مسافة بينهم ونسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة مع تحريك الصينية داخل الفرن حتى ينضج ويتحمر من جميع الجوانب. نخرجه من الفرن ونفرده على سطح تانى حتى يهدى ويبرد وبعدين نحتفظ به داخل اكياس حتى يفضل طري وبالف صحة وعافية .

فوائد اللبن الرايب

يحتوى اللبن الرايب على العديد من الفوائد للجسم سنذكر بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي:

يساعد على دعم الحالة الصحية للجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم. يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذى يتطلب هضمه وقت كبير مما يعطى الإنسان الشعور بالشبع. من الأغذية المفيدة جداً فى تحسين صحة العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي: