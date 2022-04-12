بدون رجيم ولا رياضة هذه البذور الطبيعية تنسف الكرش وتفتت دهون البطن والأرداف في 3 أيام فقط جربها فورا

لقد حدثت معاناة كثير من السيدات وذلك بسبب زيادة الوزن المفرطة نتيجة تناول كثير من الأكلات الدسمة أو بسبب الحمل والولادة فيكون النساء أكثر عرضة إلى السمنة ونجد بأن هؤلاء قاموا بالبحث عن البذور التي تساعد على نسف الدهون والتخلص من الكرش والأرداف والحصول على جسم مثالي لنجد بأن بذور الكتان لها فعالية كبيرة في التخلص من الكرش والترهلات والمساعدة على الشبع وتعمل فوائدها على التخلص من الكوليسترول الزائد الجسم وسد الشهية والمساعدة على الحصول على بطن مسطح وسوف نوضح فوائد هذه البذور وكيفية تحضيرها من خلال هذا المقال.

بذور طبيعية تنسف الكرش وتقتت البطن

لقد تعددت بذور الكتان لتشمل بأن لها القدرة على نسف الدهون والتخلص من الدهون الزائدة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل لها فوائد كثيرة على الشعر وتساعد في عمل كيرياتين طبيعي للشعر لذلك فهي متعددة الاستخدامات وسوف نوضح دورها في نسف الدهون من خلال النقاط التالية..

تعمل على تفتيت الدهون والتخلص من الدهون الزائدة وتساعد في منح الجسم بطن مسطح.

تساعد في التخلص من ترهلات الدهون والأرداف الموجودة في البطن والأرداف والجناب.

تعمل على ضبط ضغط الدم والمساعدة على انخفاضة.

تساهم في خفض معدل السكر في الدم.

تساعد على تقليل معدل الكوليسترول الزائد في الجسم.

لها فعالية كبيرة في سرعة حرق الدهون.

تعمل على معادلة الكوليسترول الضار بالنافع.

تساعد على تقوية عضلة القلب وتعمل على وصول الدم إلى القلب.

تقوم بعمل بتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

طريقة تحضير بذرة الكتان

عندما نحضر بذرة الكتان فأنها تحتاج إلى مكونات سهلة جدا وبسيطة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بذور كتان.

بذور كزبرة.

حبة البركة.

ماء.

طريقة التحضير: