نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح قرمشة بلح الشام بتاع المحلات أعملي بلح الشام بمقادير مظبوطة وبطعم ألذ من المحلات في المقال التالي

بلح الشام يعتبر من ألذ وأجمل الحلويات والذي يتميز بطريقة سهلة جدا في تجهيزه وأيضا المكونات التي يحتوي عليها بلح الشام هي بسيطة وغير مكلفة، ومن أمثلة هذه المكونات هي الدقيق والزيت والنشا والبيض وغير ذلك، فهذه المقادير توجد وتتوافر في أي مطبخ ويكون لبلح الشام شكل جذاب ومحبب ونضيف إليه رشة من جوز الهند أو أي نوع من المكسرات للتزيين أو من الممكن أن نقوم بحشو بلح الشام الكريمة أو بالكريم شانتيه. مكونات بلح الشام كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كوبان كبيران من الماء.

ثلاث بيضات.

مكونات الشربات هي كوب واحد كبير من الماء وكوب واحد كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل بلح الشام نحضر الشربات من خلال وضع وعاء على النار ونضع به السكر والماء وعصير الليمون ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعه.

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ونترك هذا الخليط على النار حتى الغليان وبعد غليان خليط الماء والزيت نقوم بتهدئة النار ونضيف كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

وقومي بوضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا ويتم عجنهم مع بعض بإستخدام ملعقة كبيرة ويفضل أن تكون خشبية ونستمر في العجن للتكون لدينا عجينة طرية ومتجانسة.

ويتم رفعها من على النار ونستمر في عجن المكونات أيضا حتى تبرد تماما وبعد أن تبرد عجينة بلح الشام نقوم بإضافة ثلاث بيضات ولابد من وضع البيض تدريجيا فنضع بيضة تلو الأخرى.

ويتم عجنهم بإستخدام الإيد أو بإستخدام مضرب السلك اليدوي ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر مع الإستمرار في العجن للحصول على عجينة متماسكة.

ونضع هذه العجينة في كيس حلواني أو في قمع بلح الشام ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخين الزيت نقوم بتشكيل بلح الشام.

ونضعه في الطاسة ويتم تقليبه بإستمرار أثناء القلي حتى يكون باللون الذهبي من جميع النواحي ويتم إخراجه من الزيت ووضعه في الشربات البارد مباشرة. عمر شويل - جدة سر نجاح قرمشة بلح الشام بتاع المحلات أعملي بلح الشام بمقادير مظبوطة وبطعم ألذ من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح قرمشة بلح الشام بتاع المحلات أعملي بلح الشام بمقادير مظبوطة وبطعم ألذ من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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