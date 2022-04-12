علاج الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد بطريقة سهلة وصحية وأضمن من مراكز التجميل

الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد من أكثر المشاكل التي تعاني منها كل سيدة وفتاة والتي تؤثر في الحالة النفسية لأي سيدة وفتاة، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن علاجها وذلك من خلال الاهتمام بالبشرة والعناية بها من الأشياء الضرورية التي يجب المحافظة على نظافتها باستمرار، كما أن مشكلة تجاعيد الوجه ليس بالضروري أن تظهر في حالات تقدم السن، ولكن قد نجد في بعض الأحيان ظهور علامات وخطوط في وجه الفتيات وتعرف هذه الخطوط والعلامات بتجاعيد الوجه مما تجعلكي تبدين في سن كبير، وهذه المشكلة لا تجعلكي تتمتعي بشبابك وحيويتك، وكما أن مشكلة ظهور الهالات السوداء لدى كل الفتيات مشكلة في غاية الأهمية يجب التخلص منها، والتي تجعل الوجه يبدو بشكل غير جذاب وغير لائق، وكما أن العديد من السيدات والفتيات اللاتي يلجأن إلي مراكز مستحضرات التجميل للتخلص من تجاعيد الوجه والهالات السوداء، باستخدام عمليات شد الوجه، وعمليات التقشير، والبوتوكس، والحقن وكل هذا يعمل على الإضرار بالبشرة بصورة كبيرة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفصل وصفات سهلة وبسيطة للقضاء عليها في أسرع وقت، ولعلاج مشكلة تجاعيد وخطوط الوجه والقضاء عليها وذلك من خلال وصفة الطماطم وعصير الليمون وألكركم وحمص الدقيق والتي تمنع من ظهور الهالات السوداء وتصبح بشرتك مشرقة وجميلة، وأيضا وصفة الزبادي وزيت الزيتون المستخدمة في إزالة تجاعيد الوجه.

طريقة عمل وصفة التجاعيد والهالات السوداء ومكوناتها

طريقة عمل وصفة علاج التجاعيد ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أفضل وأسهل طريقة لعمل وصفة التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية.

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع فيه أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي، ونضيف ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وخلط المكونين جيدا ببعضهما. نضع هذا القناع علي الوجه والرقبة لمدة عشرون دقيقة.

نغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر جيدا. قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

طريقة عصير الطماطم للقضاء علي الهالات السوداء والتجاعيد

المكونات

حبه واحدة طماطم متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقتان صغيرتان من حمص الدقيق.

طريقة التحضير