وصفات طبيعية فعالة من منزلك لتكثيف شعر الحاجب خلال أيام قليلة

وصفات طبيعية لتكثيف شعر الحاجب في المنزل دون استخدام أقلام الحواجب أو مستحضرات التجميل والتي سرعان ما ينتهي مفعولها عند غسل الحاجب، لذا لا تترددي في صنع وصفة طبيعية تعطيكِ مفعول سريع ودائم في الحصول على حواجب كثيفة، فمن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأسباب الصحية التي تؤثر سلباً على كثافة الحواجب كالشيخوخة ونقص بعض العناصر الغذائية أو المعاناة من بعض الأمراض الجلدية، فالعديد قد يعمل على اللجوء لصالون التجميل لصبغ الحواجب وتغطيه الشعر الخفيف أو رسمهما بقلم الحواجب، ولكن الوصفات الطبيعية هي الأمن والأفضل لدى الفتيات، تابعونا للتعرف على عمل وصفات طبيعية لتكثيف شعر الحاجب.

وصفات طبيعية لتكثيف شعر الحاجب

يمكنك استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من هذه المشكلة، ومن هذه الوصفات زيت الخروع والذي يعد من أكثر الزيوت الطبيعية فعالية في تحفيز نمو الشعر وبالتالي الحصول على شعر كثيف، نظرًا لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات وكذلك الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تغذية بصيلات الشعر.

خطوات التحضير

احضري بعض من زيت الزيتون وضعيه في وعاء فارغ، ومن ثم احضري قطعة من القطن، واغمسيها داخل الوعاء حتى تمتلئ بزيت الزيتون، وضعي القطن على حاجبيكِ.

بعد ذلك دلكي حواجبك جيدًا بأطراف أصابعك لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم اتركيها نصف ساعة أو طوال الليل، وقومي بغسلها صباحًا.

ينصح بتكرار هذه الوصفة حتى تحصلين على نتيجة مرضية.

وصفة زيت الزيتون

يمكنك استخدام زيت الزيتون وتدليك حواجبك به، ومن ثم تركه لبعض الوقت أو طوال الليل، وغسله صباحاً للحصول على شعر كثيف في هذه المنطقة.

أو قومي بمزج نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع القليل من العسل الأبيض، ومن ثم ضعي الخليط على حاجبيك، واتركيه نصف ساعة ومن ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر.

لاحظي النتيجة مع الاستمرار على الوصفة بانتظام.

وفي نهاية مقالنا نكون قد قمنا بالتعرف على وصفات طبيعية لتكثيف شعر الحاجب، فلا تترددي في تجربتها في المنزل للحصول على أفضل النتائج مع الاستمرار عليها بعيداً عن مستحضرات التجميل.