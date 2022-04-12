طريقة عمل عجينة القطايف البيتي الهشه وخطوات تحضير الحشو بالمكسرات

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طريقة عمل عجينة القطايف، تحتار الكثير من السيدات في معرفة الطريقة الناجحة لتحضير عجينة القطايف لإعداد أشهى طبق من حلوى القطايف على سفرة رمضان، كثيراً من السيدات يقبلون على شراء عجينة القطايف الجاهزة ويقومون بإعداد حشواتها في المنزل ثم تحمر وتحضر بالطريقة العادية، في حين أن هناك البعض الآخر يشترون القطايف الجاهزة من الحلواني ولكن بأسعار باهظة، لذلك سوف نوفر لكم من خلال النص التالي أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل، وكيفية إعداد حلوى القطايف بالمكسرات، دعونا نتعرف عليها. طريقة عمل عجينة القطايف البيتي ثلاثة أكواب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر متعدد الاستخدامات.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ” الكربوناتو”.

نصف كوب من السميد الناعم. مقادير حشوة المكسرات ربع كوب من اللوز المطحون خشن.

ثلث كوب من البندق المجروش.

ربع كوب من الفول السوداني المطحون خشن.

ملعقة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة. طريقة عمل عجينة القطايف في الخلاط الكهربائي نضع الماء والدقيق والسميد والبيكنج بودر والخميرة والبيكنج صودا، بإضافة إليها الحليب البودرة والخميرة والسكر.

نخفق لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نغطيها ونتركها لمدة من ثلاثين إلى خمسة وأربعين دقيقة.

قبل الاستخدام نحرك المكونات جيدًا.

ثم نضع مقلاة من التيفال على نار متوسطة باستخدام مغرفة الأيس كريم نأخذ مقدار من العجينة ونضعها في المقلاة وننتظر لعدة ثواني حتى تظهر عدة فقاعات على السطح.

نزيلها بملعقة أيضاً من التيفال ونضع واحدة أخرى، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

مراعاة تغطيتها بمنشفة قطنية حتى لا تنشف. طريقة حشوة القطايف نضع مقدار من المهلبية في القطايف ونغلقها بشكل محكم، وهكذا مع باقي الكمية، أو حشوها بالمكسرات وأي حشو تفضلينه.

في زيت غزير يتم تحمير القطايف حتى يصبح لونها ذهبياً.

قومي بتصفيتها من الزيت ونسكبها وهي ساخنة في الشربات البارد.

نتركها عدة دقائق ثم نرفعها من الشربات. طريقة عمل القطر يحضر إنآء ويوضع فيه كوبان من الماء وكوبان من السكر ويتم مزجهما معاً.

يترك المزيج عشر دقائق على النار، ثم يضاف عصير نصف ليمونه ورشة فانيليا.

يترك دقيقتين ليتكثف ثم يرفع ويترك ليبرد. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة القطايف البيتي الهشه وخطوات تحضير الحشو بالمكسرات - ثقفني

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