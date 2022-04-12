نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر إذا ظهرت عليك هذه الأعراض تؤكد إصابتك بتليف الكبد توجه إلى الطبيب فورا قبل فوات الأوان في المقال التالي
يكون الكبد من الأعضاء المهمة جدا في الجسم ويعمل على تنقية الجسم من السموم ويعمل على افراز العصارة الصفراوية ويساعد في عملية هضم الطعام والتخلص من الدهون الموجود في الأطعمة والعمل على تحليلها ولكن عندما يتلف الكبد يؤثر على صحة الجسم كثيرا ويسبب إصابة الكبد بفيروس A,B,C ويمكن أن يؤدي إلى وفاة الشخص لذلك نجد عند حدوث تلف الكبد تظهر على الشخص عدة أعراض مثل الإرهاق والتعب المستمر وشحوب الوجه لذلك يجب علينا التعرف على علامات تلف الكبد من خلال هذا المقال.
علامات تلف الكبد
نجد عندما ينشط الكبد نحصل على كثير من فوائد الكبد للجسم ولكن عندما يتم تلفه أي توقف وظائفه أو عدم عملها بشكل جيد فسوف نوضح أهم علامات تلف الكبد من خلال النقاط التالية..
- حدوث أصفرار الجلد والبشرة بشكل كبير.
- حدوث الأرهاق والتعب الشديد وعدم القدرة على الحركة.
- حدوث النزيف بطريقة سريعة ومستمرة دون توقف.
- فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.
- إنقاص الوزن بصورة ملحوظ دون أتباع أي نظام صحي.
- تورم الساقين بشكل كبير بسبب احتوائها على الماء.
- ألم في مكان الكبد بصورة كبيرة.
- حدوث الغثيان المستمر بشكل دائم.
طرق الوقاية من تلف الكبد
نجد أن تعرض الكبد لكثير من الأزمات التي يمكن أن تؤدي إلى تلفه لذلك يجب التعرف على طرق الوقاية منه من خلال النقاط التالية
- يجب عدم تناول أي مشروبات كحولية والحد منها تماما.
- يجب أن تتم متابعة الطبيب في حال.
- تناول الأطعمة والخضروات الطازجة والنظيفة.
يجب أن نقوم بغسل اليدين قبل تناول أي وجبة.
- يجب عدم تناول أي عقاقير أو مسكنات.
- عدم تناول عقار ب١٢ لأنه يعمل على تدمير الكبد.
- عدم تناول أي طعام غير صحي.
- الابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على مواد حافظة.
- الابتعاد عن تناول المعلبات والأكلات السريعة.
الحرص على ضبط الضغط والسكر معا.
- يجب التأكيد من استخدام أدوات شخصية نظيفة.
- عدم استخدام أدوات الغير حتى لا نتعرض لانتقال العدوى.
- الحرص على تعقيم اليدين واستخدام المطهرات دائما.
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