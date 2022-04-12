نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صنية الفراخ بالبطاطس الخطيرة في الفرن مثل المطاعم الكبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن الفراخ الذي يعتبر من الأكلات الهامة ويمكن لست البيت عمله بشكل رائع ليكون وجبة أساسية في الغذاء، حيث سيحبها الكبار والأطفال كثيراً، كما يمكن تقديمه في المناسبات، حيث أنه من الأطباق الرئيسية في العزومات، ويمكن عمله في المنزل كالذي يتم تقديمه فى المطاعم وأفضل، ونقدم لكم الآن طريقة سهلة لعمل طاجن الدجاج بجميع أسراره، يمكن إضافة العديد من الخضروات طاجن الفراخ مثل البطاطس المكعبات، كما يمكن اضافة كور مقطعة ستعطي طعم رائع للطاجن، وإضافة الفلفل الأخضر ويمكن إضافة القرنبيط حيث أن له طعم مميز للطاجن، ويمكن أيضا أن نضيف البسلة والجزر للطاجن والتوابل اللازمة التي يمكن إضافتها لتعطي رائحة وطعم رائع للطاجن.

مقادير عمل صنية الفراخ في الفرن

فراخ حسب الرغبة

بطاطس مقطعة مكعبات

توابل ملح وفلفل اسود

بصلتين نقوم بتقطيعهم إلى حلقات

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

معلقة صلصة

فلفل رومي نقوم بتقطيعه

طماطم مقطعة مكعبات

بهارات فراخ

طريقة تحضير طاجن الفراخ

اول شيء نقوم بتتبيل الفراخ بالبصل والثوم حيث ناخذ نصف البصل نفرمه في الكبه ومعه فصين ومعلقه فلفل اسود و نفرمهم جيدا في الكبه بعد فرمهم نقلبهم جيدا ثم بعد ذلك نقوم بتتبيل الفراخ بحيث نضع التتبيلة تحت الجلد وفي كل جزء في الفرخة ونعمل شقوق وخروم في الفراخ ونضع بها التتبيلة جيدا

نحضر صينية ونقوم بوضعها على النار ونضع بها زيت ثم ننزل بالفراخ في الزيت حيث ننتظر حتى تبدأ في أن تأخذ لون ونقلبها على الوجه الآخر وبعد ذلك ننزل عليها بالفلفل الرومي والطماطم ثم نضع أيضا في الصنية بصل مقطع حلقات ثوم مقطع ومعاها معلقه صلصه ثم نبدأ في اضافة البهارات مثل بهارات الفراخ والملح والفلفل الأسود والتوابل حسب الرغبة

وبعد ذلك نحضر طاجن ونضع البصل المقطع حلقات داخله ونضع ايضا البطاطس مقطعة ثم نضع بعد ذلك نضيف الفراخ ثم نقوم بادخال الطاجن الفرن حتى تستوي تماما ويمكن ان نضعه بضع دقائق تحت الشواية حتي يتحمر الطاجن وبعد ذلك نقوم بتقديمه.

الفراخ من أكثر الأكلات المحبوبة بين العديد من الأشخاص، وتحب ربة المنزل أن تتنوع في عمل أكلات للفراخ، مثل الفراخ المشوية والتي يمكن تجهيزها بأكثر من طريقة مثل الفراخ المشوية علي الفحم، والفراخ المشوية في الفرن، وهناك أيضا الفراخ المسلوقة في الشربة، ويمكن أيضا عمل الفراخ المحمرة من خلال تتبيلها ووضعها على الطاسة، وهناك أيضا طريقة مميزة لعمل الفراخ وهي الفراخ الكنتاكي بطعم المطاعم حيث تتكون من بقسماط ناعم أو يمكن استبدالها بخلطة الفراخ الكريسبي، واربع ملاعق مستطردة ومع ثلاث بيضات وربع كوب حليب وبصل وجزر وكرفس وجزر وثوم وفلفل اسود وحبهان وورق لوري وزعتر وروز ماري وبقدونس ونشا حيث نقوم تتبيل الفراخ ونتركها ست ساعات.

طريقة اخري لعمل صينيه بطاطس بالفراخ

هناك طريقة مختلفة لعمل صينيه بطاطس بالفراخ وذلك من خلال المقادير التاليه:

دجاجه تكون مقطعة الى ثمان قطع

كيلو بطاطس مقطعة مع ملعقة كبيرة من الثوم ويكون مفروم

ربع كيلو بصل مقطع

عصير طماطم ملعقتين من صلصه طماطم

2 حبه طماطم مقطعه حلقات فلفل رومي

والبهارات و ملح و بهارات فراخ ورق لوري رشه قرفه حبهان سكر وزبده

طريقه عمل صينيه الفراخ نقوم بغسل الفراخ ونقعها وبعد ذلك نقوم بتتبيل ها بالبصل والملح والفلفل والثوم المفروم ونفسه ونخلطها بكل التوابل بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن وندهن صينيه نضع فيها البطاطس والبصل والطماطم المقطع والتوابل وصوص الطماطم ونقلبهم مع بعض ثم نضيف الدجاج ونضع عليها شوربه وانا كمبيد خليها الى الفرن.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن

مكونات

تتكون من ثلاث حبات من البصل يكون كبير.

دجاجة كاملة أو دجاجة مبشورة.

بطاطس يتم تقطيعها الي شرائح.

نحضر أربع حبات من الجزر نقطعها شرائح

4 حبات طماطم.

فلفل أحمر وأخضر

ملعقتان بهارات كبيرة .

ماء.

ثلاث ملاعق زيت زيتون تكون كبيرة.

ملح

ملعقة كبيرة كزبرة.

ملعقتان كبيرتان من الكركم

ملعقة كبيرة قرفة وكمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رأس ثوم مقشر.

طريقة تحضيرها