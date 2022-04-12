وصفة سحرية هتقضي على الشعر الزائد في الجسم بملعقة من الملح والفازلين المعجزة والنتيجة من أول مرة

أزاله الشعر بالفازلين والملح، الشعر الزائد في الجسم تعتبر من أهم مشكلات البشرة والجسم الذي بالفعل يزعج الكثير من النساء، ولذلك قد يبحث الكثير منهم لإيجاد حلول بسيطة للتخلص من هذه المشكلة، بدلًا من استخدام الطرق الصعبة والمؤلمة، أو المكلفة التي يضطر البعض اللجوء إليها، والآن لقد جئنا لكم بوصفة سحرية تساعد في إزالة الشعر من جميع مناطق الجسم حتى المناطق الحساسة، كما أنها تعمل كمقشر طبيعي للبشرة ايضًا، وهو استخدام الفازلين مع الملح، وسوف تحصلون على أفضل النتائج.

أزاله الشعر بالفازلين والملح

وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد في الجسم يعد الفازلين من أهم المستحضرات التي تمنح البشرة الكثير من الفوائد، فهو يساعد في ترطيب البشرة ونعومتها، كما أن الملح أيضًا يساعد في تجديد خلايا الجلد الميتة وإزالة الشعر الزائد من الجذور، ويمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

٣ ملاعق كبار من الفازلين الطبي.

٤ ملاعق من الملح.

ملعقتين كبار من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والتطبيق

لابد من غسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها قبل الاستخدام. جففي بعد ذلك المنطقة جيدًا بمنشفة ناعمة. ثم قومي بإحضار طبق من البلاستيك. اخلطي المكونات بداخله جيدًا. ثم قومي بالتقليب بشكل مستمر، حتى يتكون خليط ناعم متجانس. قومي بتوزيع الخليط على المنطقة جيدًا مع الفرك بحركات دائرية، ووضع طبقة سميكة على الشعر. اتركي الخليط على المنطقة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. قومي بإزالة الخليط بعد انتهاء الوقت بعكس اتجاه نمو الشعر، بشكل جيد. وسوف تلاحظين النتيجة الرائعة. اغسلي بشرتك بعد الانتهاء بالماء الفاتر. لا بد من تكرار هذه الوصفة كل أسبوع، وذلك للحصول على أفضل نتيجة وسوف يخف ظهور الشعر بشكل واضح.

فوائد استخدام الملح و الفازلين للبشرة

عند استخدام هذا الخليط على البشرة لإزالة الشعر سوف يمنح البشرة الكثير من الفوائد وهي كالآتي: