شوربة الذرة بالدجاج والكريمة .. تعرفي على طريقة التحضير بالمقادير والخطوات

شوربة الذرة بالدجاج والكريمة من أنواع الحساء المعروفة في كثير من الدول من أبرزها المكسيك، كما أن الذرة تستخدم في العديد من الوصفات سواء كانت مسلوقة، طازجة، أو مجمدة، وفيما يلي نقدم لمتابعي موقع ثقفني طريقة عمل حساء الذرة بالكريمة والدجاج بسهولة في البيت مثل المطاعم.

شوربة الذرة بالدجاج والكريمة

تستطيع ربة المنزل تحضير هذا النوع من الشوربة في أسرع وقت باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في معظم البيوت، وفيما يلي نقدم الطريقة بالتفصيل:-

مقادير الوصفة

تتمثل مقادير الوصفة فيما يلي:-

ملعقتان كبيرتان من الذرة الصفراء.

ملعقة واحدة من الدقيق الأبيض (يمكن استبداله بالنشا).

حبة من البصل صغيرة الحجم.

كوب من كريمة الطبخ.

ربع كوب من اللبن السائل.

كوبان من الماء.

ملعقتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقتان من الصويا صوص.

قطع دجاج مكعبات صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

يتم تحضير الوصفة من خلال إتباع خطوات الإعداد بدقة لضمان نجاحها والحصول على القوام المناسب والمذاق اللذيذ، وفيما يلي الطريقة:-

أولاً، يتم فرم البصل ناعم جدًا، ثم تشويحه في مقلاة بها قليل من الزيت النباتي، مع التقليب حتى يذبل ويتغير لونه. من ثم يتم إضافة مكعبات الفراخ إلى البصل مع التحريك المستمر حتى يتغير لون الفراخ. ثم يتم إضافة الذرة، الدقيق، وكمية الماء كاملة. ثم يتم ترك كافة المكونات على نار متوسطة لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تتجانس وينضج الدجاج تمامًا. بعد ذلك يتم وضع المزيج في الخلاط الكهربائي للحصول على قوام متجانس نسبيًا. ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود، وأي بهارات أخرى حسب الرغبة مثل البابريكا، والثوم البودر. بعدها يتم إضافة الكريمة المخصصة للطبخ. من ثم يتم إضافة الصويا الصوص إلى الخليط مع التحريك بالمعلقة حتى تتداخل كافة المكونات. وأخيرًا يتم سكب الشوربة في أطباق عميقة، وتقدم ساخنة إلى جانب الطبق الرئيسي. يمكن تزيين الوجه بالبقدونس المفروم، وبالهنا والعافية.

بذلك نكون قدمنا شوربة الذرة بالدجاج والكريمة بالتفصيل والطريقة كاملة مع الخطوات والمكونات، حيث يمكن تقديمها إلى جانب الوجبات الأساسية لمنح السفرة الرمضانية طابع مميز.