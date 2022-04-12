طريقة عمل البسبوسة الناعمة والمرملة بمكونات بسيطة مثل الجاهزة في الحلواني

طريقة عمل البسبوسة الناعمة، البسبوسة من الحلويات السهلة، والتي يعشقها الكثير من الناس، لذلك تهتم الكثير من النساء بتحضيرها وتقديمها لأسرتها أو لأصدقاء والأقارب من وقت لآخر، وهنا العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أن يتم إعداد البسبوسة بها وكل طريقة لها طعمها المميز، ولذلك سوف نعرض لكل ربة منزل خطوات عمل البسبوسة الناعمة التي يمكن تجهيزها في دقائق معدودة بمكونات بسيطة في كل منزل، تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل البسبوسة الناعمة

البسبوسة من الحلوى التي يفضل بشكل دائم تواجدها في المنزل كنوع من الحلوى البسيطة المحبوبة لكل أفراد الأسرة وطريقة تحضيرها لا تحتاج للكثير من التكاليف وهي كالتالي:

المكونات

كوبين من دقيق السميد.

كوب من الزبادي البلدي الطازج.

أربع ملاعق من السمن البلدي أو حسب المتواجد.

نصف كوب من السكر.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من العسل الأبيض.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون وأربع ملعقة من ملح الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانليا.

طريقة عمل الشربات

لابد أن عند إعداد الشربات الخاص بالبسبوسة أن يكون شربات خفيف وساخن.

قومي بوضع السكر وخلطة بالماء في وعاء.

ارفعي الوعاء على النار واتركيه حتى الغليان، وذوبان السكر بالكامل.

أضيفي عصير الليمون لليه، واتركيه حتى يغلى لمدة خمس دقائق.

أضيفي الفانيليا، ثم ارفعي الشربات من على النار.

خطوات تحضير البسبوسة الدايبة