نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة الناعمة والمرملة بمكونات بسيطة مثل الجاهزة في الحلواني في المقال التالي
طريقة عمل البسبوسة الناعمة، البسبوسة من الحلويات السهلة، والتي يعشقها الكثير من الناس، لذلك تهتم الكثير من النساء بتحضيرها وتقديمها لأسرتها أو لأصدقاء والأقارب من وقت لآخر، وهنا العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أن يتم إعداد البسبوسة بها وكل طريقة لها طعمها المميز، ولذلك سوف نعرض لكل ربة منزل خطوات عمل البسبوسة الناعمة التي يمكن تجهيزها في دقائق معدودة بمكونات بسيطة في كل منزل، تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل البسبوسة الناعمة
البسبوسة من الحلوى التي يفضل بشكل دائم تواجدها في المنزل كنوع من الحلوى البسيطة المحبوبة لكل أفراد الأسرة وطريقة تحضيرها لا تحتاج للكثير من التكاليف وهي كالتالي:
المكونات
- كوبين من دقيق السميد.
- كوب من الزبادي البلدي الطازج.
- أربع ملاعق من السمن البلدي أو حسب المتواجد.
- نصف كوب من السكر.
- نصف ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة من العسل الأبيض.
مكونات الشربات
- كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة من عصير الليمون وأربع ملعقة من ملح الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفانليا.
طريقة عمل الشربات
- لابد أن عند إعداد الشربات الخاص بالبسبوسة أن يكون شربات خفيف وساخن.
- قومي بوضع السكر وخلطة بالماء في وعاء.
- ارفعي الوعاء على النار واتركيه حتى الغليان، وذوبان السكر بالكامل.
- أضيفي عصير الليمون لليه، واتركيه حتى يغلى لمدة خمس دقائق.
- أضيفي الفانيليا، ثم ارفعي الشربات من على النار.
خطوات تحضير البسبوسة الدايبة
- في طبق غويط، قومي بإضافة دقيق السميد في البداية، ثم إضافة السكر، والبيكنج باودر.
- قلبي المكونات حتى تختلط وتتجانس.
- أضيفي إليه بعد ذلك الزبادي، والسمن.
- اعجني المكونات حتى تصبح عجينة لينة.
- احضري بعد ذلك صينية مناسبة الحجم الخاصة بالبسبوسة.
- أدهني الصينية بالسمن.
- أضيفي بداخلها عجينة البسبوسة.
- ادخلي البسبوسة الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركيها في الرف الأوسط حتى يتم تغير لون البسبوسة إلى اللون الذهبي من الوجه ومن الأسفل أيضًا.
- يمكنك أخراج الصينية من الفرن، ثم أضيفي إليها بعد ذلك الشربات وهو ساخن، وهي ساخنة حتى تتشربه البسبوسة بكل سهولة.
- يتم تقطيع البسبوسة، وتركها حتى تبرد، ثم يتم تقديمها بألف هنا.
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