نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحنيذ السعودي بأسهل طريقة في المقال التالي

الحنيذ من أشهي واشهر الوجبات ليس فقط في السعودية بل في الخليج العربي بأكمله. ولكن لك دولة طريقتها الخاصة في عمل الحنيذ واليوم سوف نتعرف معا على طريقة عمل الحنيذ السعودي. ومن اهم مميزات هذه الأكلة هو عدم إضافة الكثير من التوابل والنكهات إلى اللحم. المقادير المطلوبة : 3 كيلو من اللحم ويفضل أن يكون لحم خرفان أو ماعز.

كوب زيت نباتي.

ثمرتين طماطم مقطعة إلى شرائح صغيرة.

2 ثمرة من الفلفل الخضر الحلو.

3 حبات من الحبهان أو الهال.

ثلاثة من ورق اللورا أو ورق الغار.

أرز بسمتي ثلاثة أكواب .

5 فصوص ثوم مقطعين إلي شرائح صغيرة.

2 ثمرة من البصل متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح صغيرة.

معلقة صغيرة من الزعفران.

2 معلقة صغيرة من الملح.

معلقتان فلفل اسود.

4 ورقات من ورق الليمون.

معلقة كركم صغيرة.

1 معلقة من الكمون الصغيرة.

1 عود قرفة.

معلقة صغيرة من البهارات المشكلة.

2 من ورق الموز.

4 حبات قرنفل طريقة التحضير : ننظف اللحم جيدا قبل استخدامه ونضعه في وعاء أو طنجرة كبيرة. نخلط كلا من البهارات والكركم والملح والفلفل الأسود والكمون مع بعضهما. نضع التوابل التي تم خلطها إلى اللحم وتقلب جيدا حتى تنغمس جميع التوابل في اللحم. نحضر مقلاة واسعة ونضعها على النار ثم نضع فيها اللحم ونقلبها جيدا حتى يتغير لونها ويصبح باللون البنى. نغسل الأرز وننقعه في ماء ساخن قبل استخدامه بساعة. وفي الوقت نفسة نقوم بغسل ورق الليمون وورق الموز جيدا حتى يصبح نظيف تماما. وبعد ذلك نضعهم في اسفل طنجرة الضغط. نضيف إلى الطنجرة نصف كمية الثوم والبصل والطماطم والفلفل الخضر الحلو ونوزعهم جيدا. وبعد ذلك نضع اللحم فوق الخضروات ثم نضيف النصف الأخر من الخضروات. البصل والطماطم والفلفل الأخضر والثوم. نقوم بعد ذلك بتغطية الطنجرة. ونتركها لمدة ساعة ونصف على نار هادئة حتى ينضج اللحم. نقوم بوضع كمية ماء مناسبة على النار ونتركها حتى الغليان ثم نضيف الأزر. ومعلقة زيت وملح حسب الرغبة والزعفران ونتركه حتى ينضج على نار هادئة. نضع الأزر في طبق التقديم وفوقة قطع اللحم الشهية. ثم نقوم بتزينه بأي شئ نريد إذا كان زبيب أو لوز محمص أو صنبور مقلي. وبآلهنا والشفا عمر شويل - جدة الحنيذ السعودي بأسهل طريقة - ثقفني

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