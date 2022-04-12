أصنعي بنفسك طريقة عجينة الغريبة الناعمة والدايبة في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة في الحلواني

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طريقة عمل عجينة الغريبة، مظاهر الاحتفال بالعيد تكمن في أشياء كثيرة أهمها تحضير أنواع كثيرة من الحلويات والمخبوزات التي تشتهر في العيد، ومن أهمها ( الغريبة الناعمة)، التي يزداد البحث عن أسهل وأنجح طريقة لتحضيرها في أيام العيد، لأن الغريبة حساسة إذا ما تمت بطريقة مضمونة من الممكن أن تفشل الطريقة بشكل تام، وتتميز الغريبة بأن لها مذاق خفيف وهش يذوب عند تناولها. طريقة عمل عجينة الغريبة المقادير: كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السمن.

ملعقة ملح صغيرة.

بياض بيضة كبيرة.

كوب كبير من السكر البودرة.

أي نوع مكسرات حسب الرغبة. خطوات التحضير: نضع في وعاء الخلاط: سمن، سكر ونضربهم جيداً بسرعة متوسطة لمدة خمس دقائق لنحصل على خليط أصفر فاتح. ثم نضيف بياض بيضة للخليط السابق ونخق باستمرار. في هذه الخطوة نبدأ بعجن: الدقيق والملح مع الخليط على سرعة متوسطة لمدة لا تقل عن دقيقتين حتى تتكون عجينة طرية. بعد ذلك نضع العجينة جانباً ونتركها ترتاح لمدة ساعة. نقوم بتشكيل العجينة لكرات صغيرة في منتصفها حبة مكسرات حسب الرغبة. بعد الانتهاء من كل العجين نضعه في صينية مخصصة ونترك بين الواحدة والأخرى مسافة. ندخل هذه الصينية الفرن لمدة عشر دقائق، يجب أن يكون لون الغريبة أبيض حتى النضج. نخرج الغريبة من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد، وبهذا يمكن تقديمها بجانب الشاي. وصفة أخري للعجينة الناعمة والدايبة المقادير: كوبان دقيق منخول.

كوب سكر بودرة منخول.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملح قليل.

مكسرات للتزيين. خطوات التحضير : نحضر وعاء عميق ونضع فيه: السكر، الزبدة ونخلطهم جيداً لتتكون عجينة قوامها متماسك قليلاً وكريمي. بعد ذلك نضيف المكونات الأخرى: الملح، الدقيق ونخفق بشكل مستمر بالمضرب الكهربي حتى تتكون العجينة بالقوام المطلوب. نخرج العجينة ونضعها في كيس بلاستيك في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة لترتاح. بعد ذلك نخرج العجينة ونقوم بتشكيلها على هيئة دوائر في منتصفها حبة مكسرات حسب الحاجة، ونضع حبات الغريبة في صينية مبطنة بورق الزبدة ثم في الفرن لمدة عشر دقائق. يجب أن تكون درجة الحرارة للفرن متوسطة ١٢٠ درجة مئوية حتى تظل الغريبة ذو لون فاتح لا يتغير. نترك الغريبة حتى تبرد، ثم ننقلها في طبق التقديم وتقدم. عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك طريقة عجينة الغريبة الناعمة والدايبة في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة في الحلواني - ثقفني

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