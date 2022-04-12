افضل طريقة لعمل الكبسة السعودي

تعتبر الكبسة أو المكبوس السعودي من افضل الوجبات لدى الشعب السعودي وأيضا هي من الوجبات الرئيسة ويتم تقديمها في معظم العزومات. وما يميز الكبسة السعودي عن غيرها من الأكلات طعمها الرائع التي تتمتع به. ومن اهم مكوناتها أو المكون الأساسي فيها هو الأزر طويل الحبة ويفضل دائما طهيها مع اللحم الضاني.

وتتنافس الكبسة مع العديد من الأطباق الأخرى المشهورة في السعودية مثل الجريش والسليق والقرصان السعودي. وكما ذكرنا من قبل يعتبر الأزر طويل الحبة واللحم والبهارات هما المكونات الرئيسية في هذه الأكلة. ولكن مع الوقت أصبحت تقدم مع الدجاج والسمك والربيان على سبيل التجديد.

المقادير المطلوبة :

كيلو إلا ربع من الريش الضاني حوالي ثمانية قطع.

ثلاثة أكواب من الأزر طويل الحبة أو الأرز البسمتى تقريبا حوالى 600 جرام. منقوع لمدة ربع ساعة قبل استخدامه.

ثمرتين من البصل كبيرة مقطعة إلى شرائح صغيرة.

1 ثمرة من الجزر كبيرة ويجب أن تكون مبشورة.

3 فصوص من الثوم مقطعة قطع صغيرة.

نصف كيلو طماطم.

ربع كوب من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

1 ثمرة من الفلفل الحار.

كوب ونصف من الماء.

ربع كوب من اللوز المحمص لزوم التقديم.

2 معلقة كبيرة من الزبيب.

4 عود قرفة حصي.

6 حبات من الحبهان أو ما يسمى الهال.

مكعب مرقة خضار أو لحم حسب الرغبة.

4 من ورق اللورا أو ما يسمى ورق الغار.

نصف معلقة صغيرة من القرنفل المطحون.

معلقة صغيرة بهارات.

كارى معلقة صغيرة.

معلقة فلفل اسود صغيرة.

ربع معلقه شطه أو حسب الرغبة.

طريقة التحضر :

نضع حلة أو مقلاية على النار ونضع بها الزيت ثم نضع كمية البصل الموجودة لدينا. ونستمر في التقليب حتى يصبح لونه أصفر ثم بعد ذلك نضع الفلفل الأخضر. عندما يتحول لونه إلى اللون الأصفر نضع الثوم ثم نضع نصف كمية الملح الموجودة معنا. ومن ثم نضع الجرز إلى الخليط ونستمر في التقلب حتى يذبل. نضيف اللحم إلى الخليط ثم نقلب التوابل التي تم تحضيرها من قبل ونضيف نصفها إلى اللحم. ونتركها إلى أن يتغير لونها وبعد ذلك نقوم بقلبها على الجانب الأخر ونضف أليها باقي التوابل. ويجب أن تكون على نار عالية. نبدأ بعد ذلك في إضافة الطماطم إلى اللحم ثم نضع باقي كمية الملح. وبعدها نضيف عيدان القرفة وورق اللورا والحبهان والماء إلى اللحم. ثم نتركها على النار حتى السوى ونزيلها من الخليط. نضع الزبيب ومرقة الخضار إلى الخليط ونستمر في التقليب وأضافه بعض الماء للخليط إذا كان هناك حاجة إلى ذلك. نترك الخليط على النار حتى الغليان وبعد ذلك نضيف كمية الأزر إلي الخليط. ننتظر حتى الغليان ونتركه بعد ذلك على نار هادئة حتى يستوى. بعد أن تقل نسبة الماء في الأزر نضيف ألية اللحمة ونتركه على النار. وبعد ذلك نزيلة من على النار ونضعه في طبق التقديم ونضع فوقع اللوز المحمص.

بالهنا والشفا