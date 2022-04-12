نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعمل البسبوسة غلط .. طريقة عمل البسبوسة المرملة مثل المحلات في المقال التالي
البسبوسة من الحلويات الأساسية التي نفضل تناولها دائمًا وفي كل المناسبات، ويمكن إعداد البسبوسة بالكثير من الطرق، ولكن تبقى الطريقة الكلاسيكية هي التي نفضلها جميعًا، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسرار صناعة البسبوسة الأصلية.
طريقة عمل البسبوسة
مكونات البسبوسة
- 2 كوب وربع من السميد حبيبات متوسطة.نصف كوب سمن
- نصف كوب حليب كامل الدسم دافئ
- كوب إلا ربع سكر أبيض
- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل او عسل جلوكوز أو شربات ثقيل (اختياري(
- 2 ملعقة جوز هند مبشور (اختياري(
مكونات الشربات
- كوب سكر
- كوب ونصف ماء
- ليمون/ فانيلا (على حسب الرغبة(.
طريقة التحضير
- في البداية قومي بتحضير الشربات، حتى تتركيها لتبرد قليلاً قبل وضعها على البسبوسة، لذلك قومي بوضع كوب من السكر بالإضافة إلى كوب من الماء على نار متوسطة، واتركيها حتى تبدأ في الغليان ويصبح قوامها متماسكا قليلاً.
- قومي بوضع ملعقة من عصير الليمون أو الفانيليا، ثم قومي برفعها من على النار واتركيها في درجة حرارة الغرفة.
- قومي بعد ذلك بتحضير مكونات البسبوسة، وضعي كوب إلا ربع من السكر، ثم ضيفي إليه نصف كوب من الحليب، و 2 ملعقة كبيرة من الشربات الثقيل.
- اخلطي جميع المكونات السابقة معًا، ولكن لأحظى الخلط برفق حتى لا تدخل فقاعات الهواء بداخل المكونات.
- ثم قومي بخلط المكونات الجافة، فضعي 2 كوب وربع من السميد ، ثم ضعي 2 ملعقة من جوز الهند المبشور، واخلطي المكونات.
- ثم قومي بإضافة نصف كوب من السمن، وقومي بخلط الدقيق بالسمن جَيِّدًا حتى يغطي كل حبيباته.
- بعد ذلك ضعي خليط السكر إلى المكونات الجافة، ولكن لأحظى الخلط لمدة قليلة وبرفق ودون استخدام مضرب.
- ثم قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم، وقومي بمسحها بالسمن، ثم ضعي بها البسبوسة، وتوزيعها برفق.
- اتركي البسبوسة لمدة ربع ساعة قبل وضعها في الفرن، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.
- وتترك البسبوسة لمدة 30 دقيقة تقريباً، أو حتى يصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك قومي بإخراج البسبوسة من الفرن وقومي بوضع الشربات الدافئ عليها وهي ساخنة، ثم قومي بوضع غطاء عليها واتركيها لمدة ساعتين على الأقل.
- ثم تقطع البسبوسة وتقدم بجانب أي من المشروبات الساخنة.
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