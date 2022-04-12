طريقة عمل الكنافة بالقشطة في 30 دقيقة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة شهر رمضان الكريم من أكثر الشهور التي نهتم فيها بصنع كافة أنواع الحلويات وخاصًة الحلويات الشرقية، وعلى وجه الخصوص الكنافة، وذلك لأن معظم الأشخاص ينتظرون رمضان لتناول الكنافة اللذيذة ولكن الأمر مختلفة تمامًا الآن فأصبح للكنافة أنواع فهناك كنافة بالقشطة كنافة بالمانجو كنافة بالمكسرات والفستق وغيرها من الأنواع، وكافة هذه الأنواع يتم تحضيرها بشكل سريع للغاية وبكل سهولة، وخلال السطور القادمة سأذكر لكم أسرع الطرق لعمل الكنافة بالقشطة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

لكي نقوم بتحضير الكنافة بالقشطة التي يحبها الجميع نقوم بإحضار بعض المكونات الآتية:

½ كيلو من الكنافة.

½ كيلو من السكر البودرة.

حوالي 2 كيلو من اللبن.

1 معلقة من الفانيليا.

2 معلقة من الحجم الكبير كريمة شانتي.

مقدار علبة من القشطة.

3 معلقة كبيرة من نشا الذرة.

كانت هذه هي المقادير التي تلزم لعمل الكنافة بالقشطة الشهية و اللذيذة والمفضلة عند الجميع خلال شهر رمضان، كما يمكنك معرفة طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في 10 دقائق في البيت حلويات رمضان.

خطوات عمل الكنافة

الكنافة من أسهل أنواع الحلويات ولكنها تختلف بعض الشيء في كنوع من أنواعها، واليوم سأذكر كم الخطوات اللازمة لتحضير الكنافة بالقشطة: