طريقة عمل الكنافة بالقشطة في 30 دقيقة

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طريقة عمل الكنافة بالقشطة شهر رمضان الكريم من أكثر الشهور التي نهتم فيها بصنع كافة أنواع الحلويات وخاصًة الحلويات الشرقية، وعلى وجه الخصوص الكنافة، وذلك لأن معظم الأشخاص ينتظرون رمضان لتناول الكنافة اللذيذة ولكن الأمر مختلفة تمامًا الآن فأصبح للكنافة أنواع فهناك كنافة بالقشطة كنافة بالمانجو كنافة بالمكسرات والفستق وغيرها من الأنواع، وكافة هذه الأنواع يتم تحضيرها بشكل سريع للغاية وبكل سهولة، وخلال السطور القادمة سأذكر لكم أسرع الطرق لعمل الكنافة بالقشطة.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
لكي نقوم بتحضير الكنافة بالقشطة التي يحبها الجميع نقوم بإحضار بعض المكونات الآتية:
- ½ كيلو من الكنافة.
- ½ كيلو من السكر البودرة.
- حوالي 2 كيلو من اللبن.
- 1 معلقة من الفانيليا.
- 2 معلقة من الحجم الكبير كريمة شانتي.
- مقدار علبة من القشطة.
- 3 معلقة كبيرة من نشا الذرة.
كانت هذه هي المقادير التي تلزم لعمل الكنافة بالقشطة الشهية و اللذيذة والمفضلة عند الجميع خلال شهر رمضان، كما يمكنك معرفة طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في 10 دقائق في البيت حلويات رمضان.
خطوات عمل الكنافة
الكنافة من أسهل أنواع الحلويات ولكنها تختلف بعض الشيء في كنوع من أنواعها، واليوم سأذكر كم الخطوات اللازمة لتحضير الكنافة بالقشطة:
- لكي نحضر الكنافة بالقشطة علينا أن نقوم بأخذ كوب من اللبن ونضع فيه النشا والكريمة والفانيليا ونقلب جيدًا والكمية الآخرى من اللبن يتم تسخينها على النار ثم نضيف إليها الخليط السابق.
- نستمر في التقليب إلى أن يزداد قوام هذا المزيج، وبعدها نرفعه من على النار ثم نضيف إليه القشطة ونستمر في التقليب سريعًا.
- وبعد ترك هذا المزيج على جنب حتى يبرد، ثم احضري صينية تناسب كمية الكنافة التى تحضرينها، ثم ادهنيها بالسمنة.
- احضري حوالي 2 أو 3 معالق من السمنة ثم ضعيها على الكنافة وقلبيها جيدًا.
- ضعي نصف كمية الكنافة داخل الصينية مع الضغط، ضعي القشطة وتجني الوضع على الأحرف.
- ثم ضعي النصف المتبقي من الكنافة ولكن إضغطي بشكل خفيف.
- وبعد ذلك ضعي هذه الصينية داخل الفرن على درجة حرارة حوالي 200 درجة مئوية، وعندما تنضج وتأخذ اللون الذهبي، قومي برفعها من على النار وضعي عليها الشربات التي قمتي بتحضيره ولكن يجب أن يكون الشربات بارد إذا كانت الكنافة سخنة والعكس صحيح.
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