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السينابون حلوى لذيذة وشهية ولكن الكثير لا يجد الوقت لكي يقوم بعمله في البيت ولكن يوجد طريقة سهلة وسريعة لعمل السينابون بنفس الطعم ولكن لا يستغرق عمله أكثر من دقيقة واحدة في المكرويف وبمكونات بسيطة موجودة فى كل بيت. مكونات سينابون المج: ربع كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة زيت.

أربع ملاعق حليب. مكونات حشوة سينابون المج: معلقة صغيرة زبدة.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة كبيرة قرفة. مكونات صوص سينابون المج: ملعقة كبيرة حليب محلى مكثف.

ملعقة صوص كرميل.

معلقة صغيرة مكسرات.مج حراري. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع الدقيق المنخول وربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر ورشة الملح وملعقتين السكر. ونسكب أربع ملاعق حليب ورشة القرفة ونقلب المكونات بمضرب سلك يدوي حتى نحصل على قوام عجين متماسك. ثم في وعاء آخر نقوم بعمل الحشوة نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الزبدة المذابة وملعقة كبيرة من السكر والقرفة ونقلب المكونات معًا ثم ادخليهم المكرويف لمدة خمسة عشر ثانية. ثم في مج حراري مخصص للمكرويف نكسب نصف خليط الدقيق ثم نقوم بوضع الحشوة ثم نضع النصف خليط الدقيق المتبقي و نحرص على تنظيف المج جيدًا من أى زيادات. ثم نقوم بوضع المج فى المكرويف لمدة دقيقة واحدة. ثم نخرج المج ليبرد ويمكن إضافة صوص السينامون، ملعقة صغيرة من الحليب المكثف المحلى ويمكن إضافة ملعقة من الكراميل أو المكسرات ويمكنك تركها سادة حسب رغبتك. مكونات سينابون العشر دقائق بدون تخمير: كوبان دقيق.

نصف كوب زبادي.

ربع كوب زيت. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير وضعي الدقيق والزيت ونصف كوب الزبادي وقومي بالعجن حتى تحصلي على قوام متماسك. ثم قومي بتركها ترتاح لمدة ساعة. ثم قومي بفرد العجينة وضيفي لها الحشوة الزبدة والقرفة والسكر المطحون. وبعد ذالك نعمل على تقسيم العجينة إلى دوائر السينابون. نرص السينابون فى صنية مدهونه. نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة180 حتى تحصل على اللون الذهبي. بعدما تخرجي الصينية من الفرن ضعي عليها الحليب المحلى وصوص الكراميل. عمر شويل - جدة إعملي سينابون المج في الميكرويف فدقيقة واحدة - ثقفني

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