لبياض ناصع.. حضري كريم الأرز والنشا للتبيض وشد التجاعيد بشكل فعال

كريم الأرز والنشا للتفتيح، من المعروف أن الأرز يحتوي على نسبة عالية من دقيق النشا لذلك نحن سوف تستخدم ماء الأرز أو الأرز المطحون والقليل من نشا الذرة الخام في تحضير واحد من أهم وأفضل أنواع ماسكات البشرة للتفتيح، وإزالة آثار البثور والحبوب والبقع والتصبغات الجلدية الداكنة، وهذا لاحتواء هذا الماسك على كمية وفيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساهم في تجديد خلايا البشرة وزيادة إفراز الجلد لمادة الكولاجين المسؤولة عن نضارة وإشراقه البشرة، ومن خلال النص التالي سوف نقدم لكم كيفية تحضير ماسك الأرز والنشا للتفتيح والتخلص من البقع الداكنة.

كريم الأرز والنشا للتفتيح

يستخدم هذا الماسك في توحيد لون البشرة ومنحها إطلاله مشرقة وحيوية، والعمل على ترطيب البشرة، والتخلص من البثور السوداء وحب الشباب لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمواد المطهرة التي تعزز من تحسين صحة البشرة وإخفاء علامات الشيخوخة المبكرة، وفيما يلي مكونات وخطوات تحضير ماسك الأرز والنشا.

مكونات الكريم

ربع كوب كبير من الأرز الأبيض المطحون.

ملعقة كبيرة من دقيق النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات عمل الكريم

وضع الأرز المطحون ودقيق النشا في بوله صغيرة، ثم يضاف إليها عصير الليمون.

تقليب الليمون مع الأرز والنشا ثم يتم إضافة الماء الفاتر بشكل تدريجي.

ضرورة مزج المكونات مع بعضها جيداً للحصول على قوام كريمي ناعم ومتجانس.

توزيع الماسك على البشرة والتركيز على الأماكن الداكنة المراد تفتيحها.

ترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء الفاتر والغسول.

ماسك ماء الأرز والنشا للتفتيح