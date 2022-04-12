نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك التفاح الشهية واللذيذة في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي

كيك التفاح الشهية من أحلي وأطعم الحلويات والمخبوزات علي الإطلاق والتي يقبل على تناولها كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لطعمها الرائع والشهي والمختلف عن باقي أنواع الكيك من حيث الطعم اللذيذ، وكيك التفاح منتشرة ومشهورة في جميع أنحاء البلاد العربية وخاصة في مصر وهي من أهم أحلي مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، حيث تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل صحي ومناسب، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيك التفاح. طريقة عمل كيك التفاح ومكوناتها المكونات كوبان وربع دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

أربع بيضات.

تلت كوب زيت.

ملعقة كبيرة سمنة.

كوب زبادي.

تلت كوب سكر ابيض.

اثنين ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفه.

اثنين باكو ڤانيليا.

اثنين ثمرة تفاح. طريقة عمل كيك التفاح نحضر طبق عميق ونضع به كوبان من الماء وملعقة سكر ونقطع التفاح إلى شرائح ونضعها في الطبق لمدة خمس دقائق فقط ونحضر طبق أخر عميق ونضع به البيض، الڤانيليا، والسكر، ثم نضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى يفتح لونه ويتضاعف حجمه ثم نضيف الزيت، السمن ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط جيداً.

ثم نضيف إليه الزبادي ونخلط المكونات جيداً.

ثم نحضر طبق أخر عميق ونضع به المواد الجافة الدقيق، البيكنج بودر، البيكنج صودا، رشه الملح، نصف ملعقة صغيرة قرفة ونقوم بنخلهم ثم نضعهم على المكونات السائلة تدريجاً ونخلط المكونات بالملعقة حتى تمتزج المكونات جيداً. سوف يصبح الخليط سميك إلي حد ما.

ثم نحضر قالب الكيك وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق.

ثم نضع نص خليط الكيك في أرضية القالب ثم نرص نصف مقدار التفاح ونرش رشه من السكر البني ورشه قرفه ثم نضع باقي باقي الخليط ونرص باقي التفاح علي الوش ونرش رشه من السكر البني والقرفة ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة ساعه إلا ربع.

وبعد أنا تخرج من الفرن نتركها تهدأ وتقدم بالهنأ والشفا. عمر شويل - جدة كيك التفاح الشهية واللذيذة في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك التفاح الشهية واللذيذة في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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