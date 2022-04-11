طريقة عمل بسكويت الحليب المقرمش في المنزل بمكونات غير مكلفة وبطعم دايب دوب

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يعد البسكويت من احلى واشهى المخبوزات الغربية التى لاغنى عنها فى اى منزل، حيث انها تقدم مع العصائر او المشروبات الساخنه للضيوف، وهو يقدم مع الكحك والغريبة والبيتى فور فى الاعياد والمناسبات، وتفضل دائما ربات البيوت تحضير البسكويت فى المنزل تى تضمن نظافته ومكوناته، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الحليب.
طريقة عمل بسكويت الحليب
يعد البسكويت من المخبوزات الشهية التى تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها الشهيه، فهو يقدم مع الشاى او الحليب ويقدم ايضا مع العصائر، ويمكن تحضير البسكويت باطعمة كثيرة ومختلفة مثل بسكويت البرتقال او جوز الهند او الشيكولاتة على حسب الرغبه بالطعم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الحليب باسهل الطرق واقل التكاليف.
المكونات
- ١ كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- ٤ بيضات.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من الحليب البارد.
- نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفه.
الطريقة
- فى وعاء عميق نضع السكر مع الزبدة ونخفق جيدا حتى نحصل على القوام الكريمى.
- نضيف اليهم الفانيليا والبيض واحدة تلو الاخرى مع الاستمرار فى الخفق.
- نضع الحليب مع باقى المكونات ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- فى وعاء اخر نخلط الدقيق مع البيكنج بودر وذرة الملح.
- نضيف الدقيق تدريجيا على خليط الحليب والزبدة مع الاستمرار فى العجن.
- نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطى العجين ويترك حتى يرتاح لمدة ١٠ دقائق.
- نحضر صاج الفرن ويدهن بقليل من الزيت.
- نقوم بتشكيل عجينة البسكويت بواسطة القوالب او ماكينة البسكويت ويرص في الصاج على بعد مسافات قليلة بين كل قطعة والأخرى.
- ندخل البسكويت فى الفرن على درجة حرارة ١٦٠حتى يتم تسويته ونحصل على اللون الذهبى الفاتح.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد تماما.
- يرص البسكويت فى سرفيس التقديم ويقدم مع الحليب او العصائر.
- ويمكن تحضير البسكويت بطعم البرتقال او جوز الهند او الشيكولاتة على حسب الرغبه في الطعم.
- يمكن استخدام البسكويت فى تحضير العديد من الوصفات مثل كيك الچيلى بالبسكويت او تحضير كيك بسكويت النسكافيه البارد.
طريقة عمل الچيلى بالبسكويت
المكونات
- ١٠ قطع من بسكويت الحليب.
- باكو من مسحوق بودرة الچيلى الجاهز.
- كوب من الماء المغلى.
- كوب من الماء البارد.
الطريقة
- نحضر ٤ كاسات للتقديم ونضع فيها قطع البسكويت بالتساوى.
- فى وعاء عميق نضع كوب من الماء المغلي ونضيف اليه مسحوق بودرة الچيلى ونقلب جيدا حتى الذوبان.
- نضع كوب الماء البارد على الچيلى ونقلب حتى التجانس.
- نسكب الچيلى فى الكاسات مع البسكويت.
- نضع كاسات الچيلى فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.
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