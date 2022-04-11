وصفة الشاي المنزلية للتخلص من شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون أي أضرار

يعد الشيب المبكر من المشاكل التى يعانى منها الكثير من الأشخاص سواء رجالاً أو نساء، تظهر هذه المشكل. عند انخفاض نسبة مادة الميلانين وهو يعد عامل الصبغ الطبيعي للشعر وهو المسؤول عن لون الشعر ولون الجلد والعينين، ويرجع أيضا الإصابة بالشيب إلى سبب وراثي ويمكن بسبب نقص فيتامينات خاصة بالشعر، فسوف نقوم بالبحث عن طرق طبيعية مثل الشاي لعلاج الشيب والشعر الأبيض.

خليط الشاي الأخضر مع الملح

يعد الشعر الابيض والشيب المبكر من المشاكل التى يعانى منها بعض الأشخاص من الرجال والنساء، حيث بعضهم يعانون من هذه المشكلة في سن صغير جدا مثل أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، وعند اكتشاف هذه المشكلة يلجأ بعضهم إلى صبغ الشعر بالكيماويات ولكن توجد مكونات طبيعية تقوم بحل تلك المشكلة ومنها الشاي الأسود، فسوف نقدم اليكم وصفات طبيعية باستخدام الشاي لعلاج شيب الشعر.

المكونات:-

٢ ملعقة من الشاي الأخضر.

٢ ملعقة من الملح.

٢ ملعقة من عصير الليمون.

٢ ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة:-

نقوم بخلط المكونات وهى الملح مع الشاي الأخضر ثم نضيف عصير الليمون وزيت جوز الهند و نمزج حتى يتكون خليط مناسب.

ثم نقوم بوضعه على أماكن الشعر الأبيض وندلك جيداً ثم يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم يغسل الخليط بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الخليط من الشعر.

تكرر هذه العملية مرة كل أسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

خليط الشاي الأخضر والملح والعسل

المكونات:-

٢ ملعقة من الشاي الأخضر أو ٢ باكيت شاي اخضر.

٣ أكواب من الماء.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت جوز الهند العضوي.

الطريقة:-

في وعاء به الماء نضع اوراق الشاي الاخضر او الباكيت و نقوم بنقعه في الماء لمدة ٥ أو ١٠ دقائق حتى يتفاعل الشاي مع الماء.

ثم نقوم بإضافة العسل وجوز الهند ونقلب جيداً مع باقي المكونات.

يوضع الخليط على الشعر أو أماكن ظهور الشيب ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء.

خليط الشاي الأسود والملح

المكونات:-

٢ ملعقة من الشاي الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

الطريقة:-