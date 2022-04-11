بالطريقة الأصلية أعملي أم على بالحليب والقشطة والمكسرات في الفرن بطعم ألذ من المحلات

من الحلويات التى نالت اعجاب الكبار والصغار والتى تقدم بشكل دائم فى البيت المصرى هى حلوى ام على، التى تقدم بالمكسرات الشهية و القشطة الحليب الطازج، فهى تقدم ساخنه ولكن البعض منا يفضل تناولها باردة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل حلوى ام على بالمكسرات.

طريقة عمل ام على

تعد ام على من اجمل واشهى الحلويات التى تحضر بالمكسرات والحليب والقشطة، فهى تحتوى على عناصر غذائية كثيرة لذلك تفضل دائما الامهات تقديمها عن باقى الحلويات لابنائها، فهى يمكن تحضيرها بالرقاق او الجلاش او رقائق الميلفيه، وهى من الحلويات التى تفضل ان تقدم ساخنه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل ام على بالمكسرات والقشطه اللذيذة.

المكونات

كمية مناسبة من رقائق ام على.

سكر حسب الحاجة.

كيلو من الحليب الساخن.

ربع كيلو من القشطة البلدى.

زبيب وجوز الهند.

مكسرات مجروشة.

الطريقة

نقوم بغلى الحليب ونضع معه السكر ونقلب جيدا حتى ذوبان السكر تماما.

نحضر طاجن متوسط الحجم ونقوم بتكسير رقائق ام على.

نضف اليه الحليب المغلى ونقلب المكونات جيدا مع بعضها.

نضيف اليهم المكسرات المجروشة مع الزبيب وجوز الهند.

نقوم بتوزيع القشطة على الوجه ثم ندخل الطاجن فى الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.

نترك طاجن ام على فى الفرن حتى يتشرب من الحليب وتذوب القشطة ويحمر وجه الطاجن جيدا.

نخرج الطاجن من الفرن ويترك حتى يهدئ قليلا ثم يقدم.

يمكنك ايضا تقديمها باردة مع المشروبات الغازية.

طريقة عمل ام على برقائق الجلاش

المكونات

لفة جلاش ألى حوالى ٥٠٠ جرام.

لتر من الحليب السائل.

سكر للتحلية حسب الرغبة.

٣معالق كبيرة من الزبدة.

زبيب وجوز الهند.

مكسرات مجروشة على حسب الرغبه فى الطعم.

الطريقة